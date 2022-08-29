هيخطفك شكله وامكانياته سعر ومواصفات ايفون 14 برو ماكس iphone 14 Pro Max في جميع الدول العربية

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عمر شويل - جدة شركة آبل تعد أحد أهم الشركات الرائدة في مجال صناعة الأجهزة الإلكترونية على وجه العموم ومنتجاتها لا مثيل لها على الإطلاق في جودتها ودقتها ونسخة هذا الهاتف يعد الأول لشركة آبل لعام 2022 لذا هو إصدار مميز جدا والتى صرحت شركة أبل أنها سوف تطرح بالأسواق 16 سبتمبر 2022.
مواصفات هاتف آيفون 14 برو ماكس
هذا الهاتف يعد أحد أهم وأحدث اصدارات شركة ابل الامريكية لعام 2022 لما به من امتيازات فريدة
- الشاشة:6.7 بوصة.
- نظام التشغيل:ios 16 .
- البطارية:Li-Ion غير قابل للإزالة الشحن.
- الكاميرا:48+12+12 ميجا بكسل +TOF 3D LiDAR .
- الذاكرة العشوائية: 6 جيجا بايت .
- المعالج : Apple A16 Bionic.
- نوع الشاشة:Super Retina XDR OLED ،16 مليون ليون،تعمل باللمس.
- حماية الشاشة الأمامية: زجاج سيراميك مقاوم للخدش، طلاء مقاوم للزيت.
- دقة الشاشة: 2778×1284 بكسل و 19.5.9 ratio نسبة الطول إلى العرض.
- ألوان الهاتف :جرافيت،ابيض،اسود وغيرها.
- أبعاد الهاتف:العرض 77.6 ملم الطول 160.7ملم ،سمك الموبايل 7.9 ملم (6.33×3.06×0.31 بوصة).
- كما أن مواد التصنيع: الإطار فولاذ مقاوم للصدأ،الظهر زجاج غوريلا،الواجهة الأمامية زجاج غوريلا.
سعر الموبايل ومواصفاته الداخلية
- حيث أن هذا الموبايل لم يطرح فى الأسواق حتى الآن ولكن أسعاره تختلف من بلد لأخرى لأن مواصفاته الداخلية جبارة
- السعر العالمي لهاتف ايفون 14برو ماكس 1340 دولار.
- كما أنه في الإمارات :السعر 4921 درهم إماراتي.
- حيث أنه مصر:السعر 25.671 جنيه مصري.
- كما أنه في السعودية: السعر 5.990 ريال سعودي.
- الأردن:950 دينار أردني.
- العراق :السعر 1.956.400 دينار عراقي.
- سوف يتم الإعلان عن هذا الهاتف 7 سبتمبر المقبل.
- كما أنه من المعروف أن أنواع تنبيهات الصوت : Mp3،اهتزاز،Wav.
- حيث أنه بالإضافة إلى ذلك فإن هذا الهاتف يحتوي الشريحة الأولى Nano Sim والشريحة الثانية هي نفس مكان الذاكرة
- الإضافية ويمكن استبدالها معا.
- الكاميرا الخلفية 12 ميجا بكسل.
- البطارية من نوع ليثيوم بريمير.
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