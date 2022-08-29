هيخطفك شكله وامكانياته سعر ومواصفات ايفون 14 برو ماكس iphone 14 Pro Max في جميع الدول العربية

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عمر شويل - جدة شركة آبل تعد أحد أهم الشركات الرائدة في مجال صناعة الأجهزة الإلكترونية على وجه العموم ومنتجاتها لا مثيل لها على الإطلاق في جودتها ودقتها ونسخة هذا الهاتف يعد الأول لشركة آبل لعام 2022 لذا هو إصدار مميز جدا والتى صرحت شركة أبل أنها سوف تطرح بالأسواق 16 سبتمبر 2022.

مواصفات هاتف آيفون 14 برو ماكس

هذا الهاتف يعد أحد أهم وأحدث اصدارات شركة ابل الامريكية لعام 2022 لما به من امتيازات فريدة

الشاشة:6.7 بوصة.

نظام التشغيل:ios 16 .

البطارية:Li-Ion غير قابل للإزالة الشحن.

الكاميرا:48+12+12 ميجا بكسل +TOF 3D LiDAR .

الذاكرة العشوائية: 6 جيجا بايت .

المعالج : Apple A16 Bionic.

نوع الشاشة:Super Retina XDR OLED ،16 مليون ليون،تعمل باللمس.

حماية الشاشة الأمامية: زجاج سيراميك مقاوم للخدش، طلاء مقاوم للزيت.

دقة الشاشة: 2778×1284 بكسل و 19.5.9 ratio نسبة الطول إلى العرض.

ألوان الهاتف :جرافيت،ابيض،اسود وغيرها.

أبعاد الهاتف:العرض 77.6 ملم الطول 160.7ملم ،سمك الموبايل 7.9 ملم (6.33×3.06×0.31 بوصة).

كما أن مواد التصنيع: الإطار فولاذ مقاوم للصدأ،الظهر زجاج غوريلا،الواجهة الأمامية زجاج غوريلا.

سعر الموبايل ومواصفاته الداخلية