انت الان تتابع خبر مواصفات وسعر سامسونج جلاكسي s23 هاتف جبار كاميرا عملاقة وبطارية لا مثيل لها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تقوم شركة سامسونج الكورية بتقديم العديد من الاصدارات الحديثة والمذهلة من هواتف سامسونج والتي تمتاز بجودة عالية وأمكانيات يصعب ايجادها في هواتف أخرى.

وسنقوم من خلال هذا المقال باستعراض الإصدار الجديد من هواتف سامسونج والذي يتبع فئة S بالإضافة لعرض جميع المعلومات والمواصفات المتواجدة بداخل الهاتف والتي قد لا يعلمها البعض، فان.كنا من محبي سامسونج فهذا الهاتف سيثير أعجابك بكل تأكيد تبع معنا السطور الأتية.

معلومات عن هاتف سامسونج جالاكسي S23 :-

معدل تحديث الشاشة هو 120 هيرتز أما البيكسلات فإنه يحتوي في كل إنش على 515 بكسل.

يحتوي الهاتف على 3 أنواع من الذاكرة الداخلية وهي 128 و 256 و512 جيجابايت.

لا يحتوي الهاتف على ذاكرة خارجية لكن يمتلك رام بنوعين هم 12 و 16 جيجابايت وبالتأكيد سعر الهاتف يختلف تبعا لذاكرة الداخلية والعديد من الأشياء.

حجم الشاشة هو 6.8 بوصة أما نوع الشاشة فهو من Dynamic AMoled 2X.

حيث أنه تكون أنواع الحماية للهاتف هي مستشعر البصة والوجه والنمط والرقم السري.

الهاتف مزود بقلم حتى يسهل استخدامه.

سعر الهاتف في مختلف البلاد

كما أنه بالتاكيد السعر ليس موحد في جميع البلاد لأنه يختلف حسب العملة المستخدمة في تلك البلد لذلك سوف نذكر لكم السعر في بعض البلاد:

حيث أنه وصل النسخة 265 و8 جيجا رام من هاتف سامسونج جالاكسي اس 23 تأتي بسعر 1300 دولار.

نسخة 265 و 12 جيجا رام تأتي بسعر 1400 دولا.

أما نسخة TB و 12 جيجا رام فإنها بسعر 1800 دولار.

كما أنه وصل سعر الهاتف في مصر حيث النسخة الأعلى تأتي بسعر مرتفع قليلا فانه يصل إلى 30 ألف جنيه أما النسخة الأقل فتكون بسعر 18 ألف.