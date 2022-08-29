سعر ريلمي 9i.. لو عايز حاجة نضيفه وعلى قد الأيد وتنافس بيها الايفون

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مواصفات هاتف ريلمي 9i

رياض - احمد صلاح - زاد البحث كثيراً في الفترة الحالية عن سعر ريلمي 9i ومواصفاته، وهو الذي قدمته الشركو الصينية في شهر يناير الفائت وهو من ضمن الفئة المتوسطة، ويأتي بتصميم رائع وإمكانيات مميزة ورائعة بسعر يناسب الجميع.

ويوجد في هاتف ريلمي المميز غطاء خلفي مسطح وهو عل هيئة قرص مضغوط قديم، والشركة الصينية أكدت أنه مستوحى من الأقراص المضغوطة، ويأتي بلون لامع وبراق ويعمل على عكس الضواء بالزوايا المتنوعة، وهو مصنوع من البولي كربونات، ويتميز بأنه ذو تصميم نحيف ووزن خفيف وأبعاده تصل لـ 164.4×75.51×8.1 مليمتر، ووزنه يصل لـ 187 جرام.

سعر ريلمي 9i في كل الأسواق

ويشمل الهاتف على كاميرا خلفية ثلاثية وهو خليط من الكاميرات المجمعة معاً في الزاوية العلوية اليسرىن وذو تصميم دائري قليل على ظهر الجهاز، والكاميرا الأساسية دقتها 50 ميجا بكسل، وكاميرا دقتها 2 ميجا بكسل للتصوير الماكروا، وكاميرا بورتريه دقتها 2 ميجا بكسل، ويتم التقاط من خلالها الصور القريبة، وكاميرا أمامية دقتها عالية تصل لـ 8 ميجا بكسل للعديد من الصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ريلمي 9i

وهو يقدم باللون الذهبي والأسود والأزرق، وسعره 190 دولار أي ما يصل لـ 3600 جنيه مصري لسعة 64+4 جيجا بايت، وسعر 215 دولار أي ما يصل 4100 جنيه مصري لنسخة 6+128 جيجا بايت.