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عمر شويل - جدة كيف اعرف من يراقبني في فيس بوك .. الكثير من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تظهر لهم الإعلانات الخاصة بإذا أردت معرفة الشخص الذي يراقبك على فيسبوك أو شاهد من يراقب حسابك وغيرها من عشرات الإعلانات التي لا تحولك سوى لروابط وهمية دون شرح وتوضح معلوم فمستخدمي فيس بوك الذين أصبحوا بمئات الملايين حول العالم يرغبون في معرفة هذه التقنية ومؤخرًا انتشرت تلك الروابط على حسابات المواطنين في المملكة العربية السعودية وذلك بسبب جذبها للمواطنين وحساباتهم فآلية عمل الفيس بوك من الخوارزمات تجعل الشئ الذي يجذبك يظهر منه الكثير والعديد من العناوين فسنجد من ضغط مرة واحدة على أحد الروابط قد ظهرت له بعدها عشرات الروات ذات الصلة بنفس الموضوع المذكور .

كيف اعرف من يراقبني في فيس بوك

فالملف الشخصي للفرد أو للرجل أو المرأة يحتوي على شئ من الخصوصية الشخصية في نشر المنشورات.

أو عمل شير لغيرها والفيديوهات والصور وكذلك الصداقات ومن يعلق للفرد وغيرها فيجعلهم هذا متشوقين لمعرفة .

من يتابع حسابهم في صمت ويدخل للتجسس وليقرأ تلك المنشورات بكل سهولة ةفي الحقيقة لا توجد طريقة واضحة .

على فيس بوك باستخدام برامج أو تطبيقات أو روتس لمعرفة الشخص الذي يقوم بالدخول والتجسس.

ومراقبة حسابك على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك رغم ذلك هنالك المئات من الإعلانات التي يكون غرضها .

إما ربحي أو الاختراق الخاص لحسابك بإرسال اللينكات إليك من أجل الضغط عليها وفتحها.

وبهذا يكون ربح ضغطة زر تعودي عليه بالربح بجانب ذلك يمكنه أن يتحكم بحسابك من هذه الضغطة.

بجانب أن تلك المميزات لا تعلن بشكل واضح هكذا فهي معلنة لموظفي فيس بوك والعاملين بالشركة التي تدير الموقع الأشهر في العالم.

وقبل أن تتسائل أو تسئل نفسك هذا السؤال عن كيفية معرفة الشخص أو الحساب الشخصي على فيس بوك .

الذي يراقب حسابك فقم بطرح السؤال على نفسك هل هذه الميزة يمكن لجميع الأفراد معرفتها.

أم هي من النقاط الخاصة بالخصوصية فالطريقة نفسها عبارة عن حيلة بسيطة بخطوات .

قد تكون صحيحة أم لا كنتيجة لكن الكثير يقوم بنشر هذه الطريقة وكأنها أحد الاختراقات الخاصة بشركة ميتا أو فيس بوك.

قم بالدخول على حسابك الشخصي على فيس بوك عن طريقة تسجيل الدخول بعدها اختر الثلاث نقاط بالأعلى.

ثم اختر الأصدقاء وبعد الدخول للأصدقاء قم باختيار الأصدقاء الأكثر تفاعلًا في قائمة الأصدقاء الخاصة.

بحساب الفرد وهم الأكثر زيارة للملف الشخصي الخاص بالفرد.