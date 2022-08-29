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عمر شويل - جدة موعد نزول FIFA 23 الإصدار الجديد ..الكثير من عشاق البلاستيشن ولعبة فيفا دائمي التساؤل على مواقع التواصل الاجتماعي وبشكل خاص الشباب والمواطنين السعوديين وكافة المتواجدين في المملكة العربية السعودية عن النسخ الحديثة والإصدارات الجديدة للعبة فيفا 23 بإصدارها الجديد والتي تحور على اهتمامات الكثير من الشباب حول العالم وبشكل ملحوظ فالكثير من المتابعين ينتظرون موعد إصدار اللعبة بشكل نهائية فلعبة فيفا من أشهر الألعاب الخاصة بالفيديو جيم والمختصة بعشاق كرة القدم حول العالم فشركة ea sports العالمية المختصة بالفنون القتالية والرياضة تعمل على تحديث اللعبة وتطويرها وتجديدها بشكل دائم يوميًا وكل عام فتبدأ السلسلة منذ 1993 وحتى يومنا هذا حدث بها الكثير من الإصدارات والتحديثات وكذلك التحديات فوصلت لـ 29 سنة من المنافسة في أسواق ألعاب الفيديو والحائزة على الترخيص من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا من أجل المشاركة في البطولات العالمية داخل اللعبة.

موعد نزول FIFA 23 الإصدار الجديد

فكأنك تشاهد المباراة وتقوم بالتحكم بها في كافة البطولات الطبيعية التي حولك بجانب كل الدوريات.

في كافة دول العالم فتضم الكثير من البطولات العربية والمحلية وكذلك العالمية المختلفة .

ككأس العالم ودوري أبطال أوروبا أشهر بطولتين في تاريخ كرة القدم وكأس الأمم الأوروبية.

وتحتوي اللعبة على 18 لغة كاملة وتباع في 37 دولة مختلفة.

وبالنسبة لموعد النزول الخاص بلغبة فيفا لعام 2023 والتي ينتظرها الكثير من المتابعين .

فنزول السلسلة الجديدة عبر الموقع الرسمي للشركة المنتجة للعبة وهي EA SPORTS العالمية للفنون والرياضة .

وعبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي فقد أعلنت الشركة عن قرب الموعد الرسمي.

لانطلاق الإصدارين الخاصين بهذه اللعبة فوفقًا لما أعلنته فالإصدار النهائي للعبة فيفا 23 سيكون بتاريخ 26 سبتمبر.

2022 مـ للنسخة الـ Ultimat أما بالنسبة للإصدار القياسي أو الـ Standard فسيكون في 30 سبتمبر لهذا العام.

وبالنسبة للمميزات الخاصة باللعبة فيمكنك تحويلها على الهاتف الجوال الخاص بك كآيفون وهواوي وأوبو.

وأغلب الهواتف الداعمة للآندرويد كذلك وبالإضافة إلى ذلك تقوم الشركة بوضع إصدار خاصة للأجهزة .

من نوع Unreal Engine.

وتطرح اللعبة بعد إصدارها على متجر بلاي لأجهزة أندرويد وكذلك آب ستور وغيرها من متاجر الشراء.

أو التحميل الإلكترونية ويذكر أنه سيتم إتاحة داخل اللعبة النسخة الجديدة لبطولة كأس العالم 2022 .

والمزمع إقامتها في قطر بتاريخ 21 نوفمبر حتى 18 ديسمبر هذا العام وكذلك بها التقنيات الحديثة كالفار .