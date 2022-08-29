انت الان تتابع خبر آيفون 14 برو ماكس.. 10 موصفات هتجننك وهذا هو سعره والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أقترب موعد مؤتمر أبل 2022، حيث سوف يقام يوم 13 سبتمبر القادم، للإعلان عن الإصدار الجديد من سلسلة الهواتف الذكية آيفون وهو آيفون 14 برو ماكس.

وهناك حالة ترقب من قبل الكثير من المصريين للحظة الإعلان عن آيفون 14 برو ماكس خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققه سلسلة أيفون 13 التي صدرت عام 2021 الماضي.

مواصفات ايفون 14 برو ماكس:

آيفون 14 برو max

1- نظام تشغيل iOS v15.

2- بطارية 3687 مللي أمبير في الساعة.

3- مزود بمعالج قوي و3 كاميرات خلفية.

4- شاشة دقة 1284 × 2778 بكسل.

5- يدعم تقنية البلوتوث و WiFi 6E.

6- مساحة الهاتف من المتوقع أن تصل إلى 2 تيرا كمساحة داخلية، ورام 8 جيجا.

7- وجود شرحيتين الأولى nano sim والثانية بتقنية esim.- يوفر خدمات الدفع السريع من خلال الفيزا كارد والماستر كارد..

9- وجود ميكرفون ثانوي خاص لفصل الضوضاء أثناء أجراء المكالمات الهاتفية.

10- تصل أبعاد الهاتف إلى 160.8 *78.1*7.7 ويصل وزنه إلى 240 جرام.

سعر ايفون 14 برو ماكس:

لم يتم الكشف عن سعره الرسمي حتي الآن ولكنه من المتوقع أن يكون 1500 دولار أمريكي، مما يعادي 275000 جنيه مصري، و5 آلاف ريال في السعودية، و4700 درهم في الإمارات العربية المتحدة.

موعد تواجد ايفون 14 برو ماكس في الأسواق:

سوف يقام مؤتمر آبل 2022 في 14 سبتمبر القادم وسوف يتم الإعلان عنه في هذا المؤتمر وسوف يصل إلي الأسواق بعد ذلك.