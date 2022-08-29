سعر ومواصفات Redmi Note 11 SE.. شاومي بتساعدك تقدم هدية للي داخلين الجامعة جديد

سعر ومواصفات هاتف Redmi Note 11 SE
زوّدت الشركة المطوّرة للهاتف (شاومي) إصدارها هذا بأكثر التجهيزات التقنية مثل إمكانية بطاريته القوية، جودة الشاشة، دقة الكاميرات، قوة المعالج وعدة ميزات كثيرة أخرى، كما أن سعره اقتصادي وموفر جدًا وهو 190 دولار أميركي، أي أنه مناسب وأيضًا يوافي كل المقاييس فيه.
سعر هاتف Redmi Note 11 SE في مصر
قبل الحديث عن السعر سوف نلخص لكم أهم المواصفات في هذا الإصدار، ألا وهي:
• بطارية الهاتف: 5000 ملي أمبير
• يدعم خاصية الشحن السريع بقوة 33 وات
• مقاوم للماء والغبار
• الألوان المتوفرة: أبيض، أسود، أرجواني، أزرق
• المعالج: ثماني النواة من إنتاج شركة ميديتاك
• ذاكرة التخزين الداخلية: 64 جيجابايت
• ذاكرة الوصول العشوائي: 24 جيجابايت
• جودة الكاميرا الخلفية: 64 ميجابكسل
• جودة الكاميرا الأمامية: 13 ميجابكسل
• قياس الشاشة: 6.34 بوصة
• نوع الشاشة: Amoled
• دقة الشاشة: FHD
سعر الهاتف في السوق المصرية حوالي 3400 جنيه أي مايعادل 190$.