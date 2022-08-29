انت الان تتابع خبر سعر ومواصفات Redmi Note 11 SE.. شاومي بتساعدك تقدم هدية للي داخلين الجامعة جديد والان مع التفاصيل

سعر ومواصفات هاتف Redmi Note 11 SE

رياض - احمد صلاح - تصدّر هاتفالمبيعات بعد أن طرحته شاومي مؤخرًا، معلنةً عن نيتها بطرحه في الأسواق منذ منتصف يوليو الماضي وذلك بعد أن حقق الإصدار السابق من فئة Note أيضًا مبيعات مرتفعة حول العالم خاصةً في سوقي شرق آسيا والهند، في مقالنا هذا سوف نبين لكم أهمّ وأبرز مواصفات ومميزات هاتف Redmi Note 11 SE من شركة شاومي الصينية، كما سنذكر لكم سعر الهاتف في السوق المصرية المحلية للهواتف

زوّدت الشركة المطوّرة للهاتف (شاومي) إصدارها هذا بأكثر التجهيزات التقنية مثل إمكانية بطاريته القوية، جودة الشاشة، دقة الكاميرات، قوة المعالج وعدة ميزات كثيرة أخرى، كما أن سعره اقتصادي وموفر جدًا وهو 190 دولار أميركي، أي أنه مناسب وأيضًا يوافي كل المقاييس فيه.

سعر هاتف Redmi Note 11 SE في مصر

سعر هاتف Redmi Note 11 SE

قبل الحديث عن السعر سوف نلخص لكم أهم المواصفات في هذا الإصدار، ألا وهي:

• بطارية الهاتف: 5000 ملي أمبير

• يدعم خاصية الشحن السريع بقوة 33 وات

• مقاوم للماء والغبار

• الألوان المتوفرة: أبيض، أسود، أرجواني، أزرق

• المعالج: ثماني النواة من إنتاج شركة ميديتاك

• ذاكرة التخزين الداخلية: 64 جيجابايت

• ذاكرة الوصول العشوائي: 24 جيجابايت

• جودة الكاميرا الخلفية: 64 ميجابكسل

• جودة الكاميرا الأمامية: 13 ميجابكسل

• قياس الشاشة: 6.34 بوصة

• نوع الشاشة: Amoled

• دقة الشاشة: FHD

سعر الهاتف في السوق المصرية حوالي 3400 جنيه أي مايعادل 190$.