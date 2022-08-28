انت الان تتابع خبر سعر ومواصفات Asus zenfone 9.. لا ايفون ولا سامسونج بعد الموبايل الخارق ده والان مع التفاصيل

سعر ومواصفات هاتف Asus zenfone 9

رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة اسوس عن إطلاق هاتفهابمواصفات منافسة وقياسية، أبرزها هو المعالج القويّ من إنتاج شركة كولاكوم والكاميرا الأساسية عالية الدقة والتي تبلغ دقتها 50 ميجابكسل، وما يجعله منافسًا ومميزًا ليس هذه المواصفات فحسب، إنما سعره الاقتصادي مقارنةً بهواتف ايفون وسامسونج الحديثة، إليكم أبرز وأهمّ مواصفات هاتف Asus zenfone 9 وسعره في السوق المصري المحلي للهواتف.

• بطارية الهاتف: 4300 مللي أمبير

• يدعم خاصية الشحن السريع بقوة 30 وات

• مقاوم للماء والغبار

• الألوان المتوفرة: أبيض، أحمر، أزرق، أسود

• المعالج: ثماني النواة من إنتاج شركة كولاكوم

• ذاكرة التخزين الداخلية: 256 جيجابايت

• ذاكرة الوصول العشوائي: 8 جيجابايت

• جودة الكاميرا الخلفية: 50 ميجابكسل

• جودة الكاميرا الأمامية: 12 ميجابكسل

• قياس الشاشة: 5.9 بوصة

• نوع الشاشة: Amoled

• دقة الشاشة: Full HD Plus