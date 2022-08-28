نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قاهر الأيفون سعر ومواصفات سامسونج جلاكسي s23 الجديد Samsung Galaxy S23 كاميرا عملاقة في المقال التالي

عمر شويل - جدة وقد حان الوقت عن عرض تصريحات حول جوال Samsung Galaxy S 23 الذي أبدعت في تكوينه شركة سامسونج وهي من اكبر الشركات تصنيع الهواتف واضافت له الكثير من المميزات التى تجعله فى القمة وستجد الشركات المنافسة صعوبة في منافسة أمام نسخة الجديدة من سامسونج الهاتف يأتي بمعالج قوي للغاية كما يدعم جميع شبكات الاتصال المختلفة، ونعرض لكم فى هذا المقال أهم ٠ مواصفات Samsung Galaxy S23 سيحصل الهاتف على بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة.

يحتوى الهاتف على طبقة زجاج جوريلا جلاس Victus للحماية من الكسر.

نظام التشغيل اندرويد 12 ويعمل بنوع المعالج ثماني النواة.

لا يتعدى وزن الهاتف 228 جرام.

الإصدار الأول لهذا الهاتف يحتوي على ذاكرة تصل إلى 256 جيجابايت مع ذاكرة تصل إلي 12 جيجابايت.

الهاتف يعمل مع القلم الإلكتروني ويميزه اللون الأسود.

قد يكون يكون متوفر ببعض هذه ألوان على الأقل الأسود والأزرق والأرجواني والذهبي الوردي.

يدعم هاتف Samsung Galaxy S23 الميكروفون الثانوي الذي يمنع الضوضاء اثناء استخدام موبايل. أسعار Samsung Galaxy S23 يبدأ السعر المتوقع للهاتف بالدولار الأمريكي 850 دولار أمريكي.

حيث أنه يصل سعر النسخة الـ 256 جيجا بايت مع 12 جيجا رام حوالي 5300 ريال سعودي.

يصل سعر النسخة الـ 512 جيجا بايت مع 12 جيجا رام حوالي 5700 ريال سعودي. مميزات هاتف Samsung Galaxy S23 شاشة الهاتف كبيرة بحجم 6.8 بوصة تغطي واجهة الهاتف بالكامل مع ثقب للكاميرا الأمامية أعلى وسط الشاشة.

كما أنه بالإضافة إلى ذلك تكون الشاشة الهاتف يدعم معدل تحديث الشاشة 120 هرتز.

كما أن الكاميرا الهاتف مزود بأربع كاميرات بدقة 200 و 10 و 10 و 12 ميجابكسل تدعم تصوير الفيديو بدقة .

حيث أن مستشعر البصمة مزود بمستشعر بصمة الأصابع يأتي مدمج في الشاشة.

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