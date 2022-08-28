نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رموز سرية رائعة في واتساب تفتح مزايا مخفية للمستخدمين في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر تطبيق واتساب من أفضل تطبيقات المراسلة الفورية وأشهرها على مستوى العالم، حيث يستخدمه أكثر من ملياري شخصاً حول العالم، وذلك لإرسال واستقبال الصور ومقاطع الفيديو والرسائل النصية، وهذا التطبيق يمتلك العديد من الميزات التي تجذب العديد من المستخدمين من جميع أنحاء العالم، حيث يعمل التطبيق على طرح العديد من الميزات للمستخدمين خلال هذه الفترة.

رموز سرية لفتح ميزات في واتساب

ذكرت صحيفة “thesun” البريطانية أنه توجد بعض الأكواد السرية الموجودة بالتطبيق، والتي يمكن استخدامها لإلغاء قفل بعض المزايا المخفية داخل هذا التطبيق، ويتضمن أحدهم فتح نمط كتابة خاص، وهو يعتبر خط جديد سهل الاستخدام للغاية.

يمكنك تغيير رسائل تطبيق واتساب الخاصة بك إلى خط أحادى سري، وهذا الخط يشغل فيه كل حرف وحرف نفس القدر من المساحة الأفقية، ويمكنك الحصول علية من خلال اتباع هذه الخطوات البسيطة التي تتمثل في تحديد موقع رمز أحرف التجزئة على لوحة المفاتيح الخاصة بالهاتف، والذي يشبه الفاصلة العليا، وكل ما عليك فعله هو الضغط باستمرار على أيقونة الفاصلة العليا، قم بوضع ثلاثة من علامات التجزئه على لوحة قبل الرسالة وبعدها، على سبيل المثال “`اكتب النص هنا “`، وسيؤدي ذلك إلى وضع رسالتك أحادية اللون على واتساب، مما سيؤدي إلى إرباك أصدقائك.

يمكنك كتابة نص الرسالة باللون الغامق بطريقة رائعة للتأكيد على كلمة ما أثناء إرسال الرسالة الخاصة بك، ويمكنك أيضاً إبراز رسائلك كطريقة مفيدة للتواصل في الدردشات الجماعية، وكل ما عليك فعله هو وضع علامة النجمة على جانبي الرسالة أو العبارة التي تحاول إرسالها، على سبيل المثال * يتم وضع النص هنا *، وسيؤدي ذلك إلى جعل الرسالة تبدو جريئة بالنسبة لك ولأي شخص يراها.

يتيح لك واتساب أيضاً جعل النص مائلاً، وهي ميزة تعمل بنفس طريقة الحيلة السابقة، ولكن باستخدام رموز مختلفة، وهذه المرة ستحتاج إلى وضع شرطة سفلية على جانبي الكلمة أو العبارة التي تريد إرسالها، مثل _ النص هنا_، ويمكنك أيضاً إرسال نص يتوسطة خط على واتساب، حيث تستخدم هذه الرموز عادة للإشارة إلى وجود خطأ ما أو يجب تجاهله، وذلك من خلال وضع علامة تيلدا (~) على جانبي الرسالة، مثل ~ قم بكتابة النص هنا ~.