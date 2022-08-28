نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات ايفون 14 برو ماكس iPhone 14 Pro Max المتوقعة في مصر والسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر ومواصفات ايفون 14 برو ماكس، ازداد لبحث في الفترة الأخيرة من قبل كثير من الشباب يبحثون عن أحدث أنواع الأجهزة الذكية الحديثة والمتطورة لأن كثير منهم يفضلون الحصول على الأجهزة الذكية الحديثة والمتطورة لكي يتمكنوا من الاستمتاع بجميع البرامج والألعاب الموجودة على هذه الهواتف والاستفادة من الإمكانيات المميزة والمتطورة في الهواتف الذكية والحديثة وبالتالي يعتبر هاتف إيفون 14 برو ماكس من أكثر أنواع الهواتف الذكية التي يبحث عنها الجميع لمعرفة جميع المواصفات والأسعار الخاصة لهذا الهاتف الذي يوجد فيه كثير من الإمكانيات الحديثة والمتطورة حتى يتمكن الجميع من الحصول على الهاتف، لهذا سوف نوضح لكم من خلال مقال اليوم أسعار ومواصفات أيفون 14 برومكس.

مواصفات ايفون 14 برو ماكس

يعتبر من الهواتف الذكية المفضلة لكثير من الشباب ويريدون معرفة أهم المواصفات والامكانيات الجديدة الموجودة في هذا الهاتف الجديد لأنهم يحبون مواكبة التكنولوجيا الحديثة وبالتالي يعتبر هاتف أيفون من 14 برو مكس من أكثر الهواتف المميزة التي يوجد فيها امكانيات كبيرة وكاميرا عالية الجودة لهذا يمكنكم معرفة أهم المواصفات من خلال السطور التالية،

يتميز هذا الهاتف بوجود بطارية قوية وكاميرات خلفية حديثة ومتطورة.

يوجد في هذا الهاتف بلوتوث من الجيل الخامس مع وجود ميكروفون الذي يمنع الضوضاء أثناء التصوير.

يتواجد في هذا الهاتف كاميرا أمامية بدقة 16 ميجا باكسل وهو من هواتف الجيل الخامس ويتواجد فيه شريحتين

يصل الحجم شاشة الهاتف إلى 6. 72 بوصة وسعه التخزين الداخلية 128 جيجا بايت أما بالنسبة لوزن الهاتف يصل إلى 226 جرام.

مميزات ايفون 14 برو ماكس

يتميز الهاتف بوجود طبقة حماية سيراميك على الشاشة للمحافظة عليها ويوجد في سماعات رأس استريو ويعمل على نظام ios 16.

يوجد العديد من الألوان المتنوعة لهذا الهاتف مثل الفضي والأزرق والذهبي وجودة الصورة تصل إلى 8 كيلو وهذا الهاتف مصنوع من الزجاج مع الألمنيوم.

توقعات أسعار ايفون 14 برو ماكس في مصر والسعودية