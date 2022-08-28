نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منافس الايفون مواصفات هاتف Samsung galaxy a23 وتوقعات سعره في مصر والسعودية والإمارات في المقال التالي
عمر شويل - جدة أطلقت شركة سامسونج مؤخرا واحد من ضمن سلسلة هواتف سامسونج وهو Samsung galaxy a23 هو النسخة الحديثة و سوف نعرض لكم في تلك المرة واحد من أكثر الموبايلات التي تحتوي على الكثير من المميزات الاكثر من رائعة سوف نعرض لكم سعر و مواصفات Samsung Galaxy 23 بكل ما يخصه من تفاصيل و مميزات و عيوب و مواصفات أيضا.
مواصفات Samsung galaxy a23
- يأتي الموبايل بكاميرا أمامية دقة 40 ميجا بكسل.
- يأتي الموبايل بكاميرا خلفية 108 ميجا بكسلابعاد الهاتف 163.3×77.9×8.9 مم .
- يأتي الموبايل بوزن 228 جرام يدعم الموبايل الميكروفون الثانوي الذي يمنع الضوضاء أثناء استخدام موبايل.
- يدعم الموبايل شبكات الجيل الثاني الـ 2G والجيل الثالث الـ 3G كما يدعم أيضا الرابع 4G والجيل الخامس الـ 5G.
- يتوافر الموبايل باللون الأسود والأبيض والأخضر والبتنجاني.
- خامات الصنع يأتي من الزجاج من الأمام والخلف مع فريم ألومنيوم.
- نظام التشغيل: أندرويد 12.
- البطارية 5000 مللي أمبير.
- الكاميرا 5 + 5 + 2 + 2 ميجابكسل.
- الذاكرة الداخلية: 64 أو 128 جيجابايت.
- يدعم شريحتين وكارت ميمورى فى نفس الوقت.
- عدد الكاميرات الخلفية اربع كاميرات.
- مواصفات الكاميرا الامامية 8 ميجا بيكسل عدسة واسعة
- فتحة العدسة F2.2.
مميزات samsung galaxy a23
- البطارية تحصلت علي سعة كبيرة تمكنها العمل إلى فترة طويلة مع قوة شحن سريعة.
- يدعم مقاومة الماء والغبار.
- حصل الهاتف على معالج قوي من حيث يقدم الأداء والسرعة واستهلاك للطاقة.
سعر هاتف سامسونج Samsung Galaxy A32
حيث أنه اشتهرت العديد.من الأسئلة عن هذا الهاتف في الأسواق حيث أنه من المتوقع أن يكون السعر كالتالي:
- يبلغ سعره في مصر نحو 4 آلاف و600 جنيه مصري.
- يبلغ سعره في السعودية حوالي 800 ريال سعودي أي ما يعادل 214 دولار أمريكي وهذا السعر تقريبي حسب السعة التخزينية واللون والمتجر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر منافس الايفون مواصفات هاتف Samsung galaxy a23 وتوقعات سعره في مصر والسعودية والإمارات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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