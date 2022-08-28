نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منافس الايفون مواصفات هاتف Samsung galaxy a23 وتوقعات سعره في مصر والسعودية والإمارات في المقال التالي

عمر شويل - جدة أطلقت شركة سامسونج مؤخرا واحد من ضمن سلسلة هواتف سامسونج وهو Samsung galaxy a23 هو النسخة الحديثة و سوف نعرض لكم في تلك المرة واحد من أكثر الموبايلات التي تحتوي على الكثير من المميزات الاكثر من رائعة سوف نعرض لكم سعر و مواصفات Samsung Galaxy 23 بكل ما يخصه من تفاصيل و مميزات و عيوب و مواصفات أيضا.

مواصفات Samsung galaxy a23

يأتي الموبايل بكاميرا أمامية دقة 40 ميجا بكسل.

يأتي الموبايل بكاميرا خلفية 108 ميجا بكسلابعاد الهاتف 163.3×77.9×8.9 مم .

يأتي الموبايل بوزن 228 جرام يدعم الموبايل الميكروفون الثانوي الذي يمنع الضوضاء أثناء استخدام موبايل.

يدعم الموبايل شبكات الجيل الثاني الـ 2G والجيل الثالث الـ 3G كما يدعم أيضا الرابع 4G والجيل الخامس الـ 5G.

يتوافر الموبايل باللون الأسود والأبيض والأخضر والبتنجاني.

خامات الصنع يأتي من الزجاج من الأمام والخلف مع فريم ألومنيوم.

نظام التشغيل: أندرويد 12.

البطارية 5000 مللي أمبير.

الكاميرا 5 + 5 + 2 + 2 ميجابكسل.

الذاكرة الداخلية: 64 أو 128 جيجابايت.

يدعم شريحتين وكارت ميمورى فى نفس الوقت.

عدد الكاميرات الخلفية اربع كاميرات.

مواصفات الكاميرا الامامية 8 ميجا بيكسل عدسة واسعة

فتحة العدسة F2.2.

مميزات samsung galaxy a23

البطارية تحصلت علي سعة كبيرة تمكنها العمل إلى فترة طويلة مع قوة شحن سريعة.

يدعم مقاومة الماء والغبار.

حصل الهاتف على معالج قوي من حيث يقدم الأداء والسرعة واستهلاك للطاقة.

سعر هاتف سامسونج Samsung Galaxy A32

حيث أنه اشتهرت العديد.من الأسئلة عن هذا الهاتف في الأسواق حيث أنه من المتوقع أن يكون السعر كالتالي: