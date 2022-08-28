نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحميل GTA vice city GTA 6 للاندرويد والأيفون في المقال التالي

عمر شويل - جدة GTA vice city واحدة من الألعاب التي لا تخلو من الإثارة والتشويق والمغامرة، دون قيود أو أوامر تنتظر تنفيذها، حيث أن تلك اللعبة تعتبر هي الاختيار الأمثل لك، بعد العديد من الإصدارات المختلفة من لعبة جاتا خرج لنا إصدار جديد للأندرويد وهو GTA vice city ، تابع معنا لتعرف أكثر. ألعاب جاتا هي الألعاب الأكثر شعبية بين الألعاب الأخرى المشابهة لها، استمرت لعديد من السنوات وتنوي الاستمرار للمزيد، وجاء هذا الإصدار GTA vice city لإضافة المذيد من الأكشن والمغامرة، محاكاة لمدينة فايس سيتي بما فيها من أعمال شغب ومغامرات في الثمانينات. يمكنك اللعب كما تشاء وفعل ما يحلو لك دون شرط استكشف طرق المدينة ونواديها، الشخصية الرئيسية هي هو تومي، شخص من زعماء عصابات المدينة الذى يفعل ما يحلو له ويقوم بكسر كل القواعد بدون استثناء، يمكنك القيام بكل ما يحلو لك، مع وجود مهمات فى اللعبة إن أكملتها سوف تعرف أكثر عن ماضي تومي وحياته الخاصة، ما يخلق لك حالة من التفاعل مع قصته بالحزن والسعادة والكراهية وما إلى ذلك.

شرح لعبة GTA vice city

يمكن لعب GTA vice city على أجهزة الكمبيوتر أو الموبايل مما يجعلها الاختيار الأمثل، وأكثر ما يميز تلك اللعبة هو مدي الواقعية في تفاصيلها، فتجد البنايات مدرجة بخاصية 3D ، مع تعاقب الليل والنهار، والتفاصيل الأصغر للشخصيات والسيارات ورجال الشرطة.

عند اللعب سوف تجد خريطة جانبية تشير لك إلى أنحاء المدينة والمناطق التى يوجد بها مهمات أو أماكن جمع الأسلحة و عمل مهمات بعينها من أجل المال، كما قلنا يمكنك فعل ما يحلو لك، خرب المدينة وابدأ إطلاق النار على من لا يعجبك، إستدرج الشرطة وتبادل إطلاق النيران، اسرق السيارة التي تعجبك وانطلق، كما يوجد سباقات غير قانونية من أجلك، فقط اطلق العنان لخيالك وأنت تلعب فسوف تأخذك اللعبة إلى عالم آخر غير عالمنا، علم لا قيود به ولا أخلاقيات.

طريقة تحميل Gta 6

تقوم بالدخول إلي موقع Rockstar Games.

من القائمة العلوية تقوم باختيار ألعاب جاتا.

ثم تقوم بالضغط علي grand theft auto 6.

بعد ذلك تقوم بدفع ثمن اللعبة بأحدي طرق الدفع المتاحة.

يتم تحميل اللعبة علي جهازك وتصبح جاهزة الأن.

المقتطف GTA vice city

جاتا فايس سيتي لعبة سهلة التحميل على أجهزة الهاتف والكمبيوتر. والتي تتميز بواقعيتها وتميزها، وتحتوي على عدد كبير من الأسلحة الممتازة، لذا ننصحكم بتحميلها والتمتع بها.

ماذا تنتظر، حمل GTA 6 الآن وأطلق العنان لخيالك وافعل ما يدور برأسك مهما كان. فلا يوجد عواقب، ولا يوجد حدود لما يمكنك فعله، عش حياة زعماء المافيا واترك الباقي للوقت المناسب.