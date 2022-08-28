نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات إيفون 14 برو ماكس iphone Pro Max تحول ضخم في عالم الهواتف مميزات لأول مرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة جميع الأشخاص في انتظارك موعد نزول ايفون 14 برو ماكس الجديد، كما تعودنا من شركة أبل كل عام تقوم بإصدارها هاتف جديد من سلسلة الآيفون، فهي تعتبر من أفضل الشركات الأمريكية التي يثق فيها الجميع، حيث أنها تحتوي على الكثير من المميزات المختلفة، وهي تعتبر من الفئات الأعلى سعرًا، ومن خلال هذا المقال سوف نتحدث عن كل ما يخص هاتف آيفون 14 برو ماكس بالتفاصيل وسوف نعرض لكم جميع البيانات والمواصفات الخاصة به مع ذكر سعره في معظم الدول.

مواصفات آيفون 14 برو ماكس

من خلال هذه الفقرة سوف نتحدث عن أهم المواصفات الخاصة بجهاز ايفون 14 برو ماكس بالتفاصيل :

تصميم الهاتف من الخارج جميل للغاية فهو يحتوي على كفر زجاجي من الخارج يعطي مظهر جميل.

أيضا يحتوي على معالج قوي للغاية.

يوجد بأربعة ألوان مختلفة هما الذهبي والفضي والرمادي والأزرق.

وزن هاتف ايفون 14 برو ماكس هو 240 غرام.

يدعم أيضًا شبكة 5G , 4G, 3G, 2G .

طبقة الحماية الخاصة بهذا الجهاز هو زجاج سيراميك بالإضافة إلى أنه يحتوي على طبقة حماية مقاومة لاصابع اليد والزيوت.

يحتوي على كاميرا أمامية مقدارها 12 ميجابكسل، كما أنها تعمل على وضع عزل الخلفية والتصوير الليلي وبعض المميزات الأخرى.

يحتوي على كاميرا أمامية مقدارها 12 ميجابكسل، كما أنها تعمل على وضع عزل الخلفية والتصوير الليلي وبعض المميزات الأخرى. يدعم خاصية الإتصال بالبلوتوث وأيضًا الإتصال بالواي فاى وأيضًا GBS ويتوفر به منفذ USB.

أسعار ايفون 14 برو ماكس

يختلف سعر ايفون 14 برو ماكس في كل دول عن الأخري ومن خلال هذا المقال سوف نعرض لكم جميع الأسعار المتوقعة :