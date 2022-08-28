نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات هاتف iPhone 13 pro الجديد تعرف عليها قبل إصدار ايفون 13 برو في الأسواق في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات هاتف iPhone 13 pro ، جوالات ايفون تتميز بتربعها على عرش الهواتف الجوالة نظرة لسلاستها وحداثتها ومتانتها حيث ان معظم رواد هاتف ايفون آبل لا يتحولون إلى الأندرويد نظراً لأعتيادهم على نظام iOS وفي تلك المقالة نتحدث عن مواصفات هاتف iphone 13 pro حيث أن مواقع البحث تستعمل يومياً بالبحث عن مواصفات الهاتف قبل نزوله و يتهافت رواد الايفون على معرفة مواصفاته الجديدة وفي تلك المقالة عزيزي القارئ نطلعك على مواصفاته الرسمية من شركة ابل نفسها فتابعونا.

مواصفات هاتف iPhone 13 pro ونبذة عن الهاتف

شركة ايفون قد قررت أنها لن تقوم بطرح الإصدار الجديد بتقنية “التعرف على البصمة”. ولكنها سوف تكتفي بخاصية بصمة الوجه وهو الشئ الذي صدم ممتلكي الهواتف الايفون. كما أنه الشئ الذي لم يتوقعه الكثيرين خاصة بعد تصريحات خبير الهواتف “مارك جورمان”. الذي شّدَد خلال تصريحاته على أن الشركة تمتلك تخطيط آخر لإدخال خاصية Face ID داخل الشاشة.

تحت شعار في يدك قوة خارقة أعلنت ابل في موقعها عن ايفون 13 حيث قالت أن به نظام كاميرا مزدوجة. وأضافت أنه الأكثر تطوراً حتى يومنا هذا. بالإضافة إلى متانة تحتل واجهة الهاتف كما أنها تمتد إلى كل الجهات. كذلك أشادت بالشريحة الفائقة الخاصة بها التي على حد قولهم “لا منافس لها”.

مميزات ايفون 13 برو

قامت شركة ابل بتحديثات كبيرة في معالج الهاتف هذا بالإضافة إلى الذاكرة العشوائية التي يتهافت عليها الجميع في هاتفه وبالطبع حدثت من الإصدار الخاص بها من ios وحدث تغيير كبير في الكاميرا الخاصة بها حيث تطورت عن السابق ومواصفات الهاتف هي:

iPhone 13 pro يتميز بطول 160.8.

يتميز بطول 160.8. كهاتف *ايفون 13* وعرض 78.1 ملم أما بالنسبة لسُمك الهاتف فيبلغ 7.5 ملم.

مواصفات هاتف iphone 13 pro يتكون من وزن الهاتف يصل إلى 225 جرام.

يتكون من وزن الهاتف يصل إلى 225 جرام. كما وزن الهاتف يصل إلى 225 جرام.

به أجهزة استشعار حديثة.

تتميز ببصمة للوجه Face ID.

بالهاتف بوصلة.

بالهاتف أجهزة استشعار حديثة من تسارع ودوران.

ومعالج سداسي النواة كعادة هواتف *ابل* من نوع apple a15 pionic و تكون بتكنولوجيا تصنيع تقدر ب5 نانو متر.

كما أن الهاتف من مواصفاته أنه يأتي بثلاثة إصدارات تخزينية النسخة الأولى بسعة 128 جيجا و6 جيجا بايت رام ذاكرة تخزينية.

والنسخة الثانية الهاتف تكون سعة 256 جيجا بايت بسعة تخزين داخلي 6 جيجا بايت رام (ذاكرة عشوائية).

والنسخة الثالثة من الجوال هي 512 جيجا بايت بسعة تخزين داخلي و6 جيجا رام (ذاكرة عشوائية).

الجوال به خاصية NFC.

أما بالنسبة للانترنت فيدعم الجوال كل الشبكات (الجيل الثاني، الثالث، الرابع، الخامس).

من ضمن مميزاتة أنه في بعض الدول يأتي بشريحتين من نوع نانو SIM ، ولكن إلى الآن نعلم ان الجوال يأتي من شريحة واحدة.

الهاتف يدعم أحدث إصدار من بلوتوث 5.0.

ترددات واي لاي متعددة.

بالهاتف ميكروفون ثانوي لكي يمنع الضوضاء خلال المكالمات أو تصوير الفيديو.

كما انه من مواصفاته سماعات خارجية (ستريو و – Dolby Digital Plus).

به نظام للتشغيل حديث من آبل و إصدار IOS 15.

الهاتف يدعم خدمات الدفع الإلكتروني “فيزا كارد، ماستر كارد، AMEX certified”.

كما يوجد به خاصية المساعد الصوتي SIRI.

الهاتف ضد الماء حيث أن ايفون 13 يقاوم الماء لمسافة 6 متر وذلك مدة 30 دقيقة علي تلك المسافة وبشهادة IP68.

يقاوم الماء لمسافة 6 متر وذلك مدة 30 دقيقة علي تلك المسافة وبشهادة IP68. كما أن هاتف ايفون 13 برو مقاوم للغبار.

مقاوم للغبار. بالنسبة للواجهة وظهر الجوال فهو مصنوع من الزجاج المقاوم. وإطاره قوي من الفولاذ.

شاشة iPhone 13 pro

مواصفات هاتف iphone 13 pro يتميز الهاتف بشاشة مقاس 6.8 إنش التي من نوع super retina xdr oled.

يتميز الهاتف بشاشة مقاس 6.8 إنش التي من نوع super retina xdr oled. والشاشة توجد بدقة 2532 × 1170 بكسل والتي هي نسبة الطول إلى العرض 19.5:9

وتستولي شاشة اللمس علي 87.4 من مساحة الواجهة الكاملة للهاتف

وذلك الاستيلاء للشاشة هو بإمكانية 456 بكسل لكل بوصة.

كما انه من مواصفات الشاشة أيضاً أنها تأتي مزودة بطبقة حماية تقاوم الطلاء والزيوت والخدش كما أنها ضد بصمات الإصبع

بالإضافة إلى أن الشاشة تأتي بتردد 120 هرتز.

كما تتميز شاشة ايفون 13 برو بتقنيات حديثة مثل (Dolby Vision، Wide color gamut، True-tone).

موعد إصدار ايفون 13 برو في السعودية

كذلك شركة آبل سوف تعلن رسميا عن سلسلة الجوالات الجديدة من إصداراتها وذلك بعد أن تم تسريب مواصفات iphone 13 pro الذي سيتم نزوله بشكل رسمي شهر أكتوبر القادم 2021.

وبعد ذلك سوف يتم طرح سلسلة الهواتف تدريجيا وهم (ايفون 13 ، ايفون 13 برو ، ايفون 13 برو ماكس ، النسخة الميني)

كما متوقع أن يتم طرح الهواتف في أسواق المملكة العربية السعودية و الإمارات العربية المتحدة و جمهورية مصر العربية في نوفمبر 2021 بعد إعلانهم الرسمي مباشرة.

جدير بالذكر أن هاتف أيفون يشغل بال المستخدمين الآن بكثرة ويتصدر باستمرار محركات البحث نظراً للضجة التي تظهر حوله. وكيف سيكون منافس شرس لباقي الهواتف.

سعر ايفون 13 برو في السعودية

مواصفات هاتف iphone 13 pro من المتوقع أن يصل سعر النسخة الأولي من مواصفات iphone 13 pro :

سعة 128 جيجا تصل إلى 5500 ريال سعودي

كما يكون من المتوقع أن يكون سعره عالمياً حوالي 1600 دولار أمريكي

و سعر الهاتف في جمهورية مصر العربية 25 ألف جنيها.

ولا تندهش أيها القارئ فتلك الأسعار بالنسبة لرواد ايفون و ابل في العموم لهي أسعار منطقية للغاية.

مواصفات كاميرا ايفون 13 برو

هاتف iphone 13 pro مصنوع ب 4 كاميرات خلفية و اثنان أماميتان والكاميرات هم:

كاميرا الهاتف الأساسية تأتي بدقة 24 ميجا بكسل وبها فتحة عدسة عريضة f/2.2.

والكاميرا الثانية دقة 12 ميجا بكسل وهي dual pixel PDAF (عريضه) وبها مثبت بصري OIS، وبفتحة عدسة f/1.6 .

الكاميرا الثالثة دقة 12 ميجا بكسل أيضا وفتحة عدسة f/2.4.

و أخيرا الكاميرا الرابعة والأخيرة بها مستشعر للعمق 3d tof.

كما انه تقوم الكاميرات بتصوير فيديو بتقنية 4k و 1080 FHD.

أما بالنسبة لكاميرا ايفون 13 برو الأمامية فمكونة من أثنين:

الكاميرا الأولي وهي الأساسية تكون بدقة 12 ميجا بكسل و فتحة عدستها f/2.2

و الكاميرا الثانية بها مستشعر SL,3D.

بطارية جوال ايفون 13 برو

مواصفات هاتف iphone 13 pro أن به بطارية من النوع الليثيوم أيون.

أن به بطارية من النوع الليثيوم أيون. والبطارية بها ميزة الاستمرارية وتتميز بسعة أكبر من الأجيال السابقة التي تم صنعها من شركة آبل حيث:

بطارية مواصفات iphone 13 pro قوة 4000 مللي أمبير مثل جوال ايفون 13 وايفون 13 برو ماكس.

و مواصفات هاتف iphone 13 pro أن البطارية تدعم الشحن السريع 20 وات كما أن البطارية تدعم شحن اللاسلكي بقوة 18 وات.

أن البطارية تدعم الشحن السريع 20 وات كما أن البطارية تدعم شحن اللاسلكي بقوة 18 وات. ويوجد بها شحن لاسلكي عكسي قوة 15 وات.

كما أن البطارية تعمل في تشغيل الموسيقى لمدة 90 ساعة متواصلة دون توقف.

وفي نبذة عن الايفون فهو جهاز تنتجه شركة أبل حيث يعتبر الآيفون من الهواتف الذكية فيقوم بعدة وظائف منها

تشغيل ملفات وسائط متعددة من خلال تطبيق (آي بود)

حيث قام ستيف جوبز ‏ بتقديمه يوم 9 يناير 2007 وقد تنبأ المتخصصون أنه سوف يتم بيع ثلاثة ملايين جهاز.

و لكن بعد ذلك تم الإعلان من شركة آبل أنها باعت أربعة ملايين جهاز ومن هذا نعلم أن آيفون هو أسرع هاتف ذكي يباع في التاريخ.

كما أن جوال ايفون 13 برو من الجوالات المنتظرة بشدة نظراً لترقب الجميع عما ستصدره الشركة عن قريب والتكنولوجيا التي به.

عيوب Iphone 13 pro

يتميز جوال ايفون 13 برو بمميزات كثيرة. و لكن مع جميع المميزات الهائلة التي قمنا بذكرها في الفقرات السابقة. فيجب أيضا أن نذكر عيوب جوال ايفون 13 برو. لأن المصداقية هي كل ما يهمنا. و لكن يجب أيضا تحديد أولوياتك كمستخدم للجوال. و لا يمكنك أن تحكم إطلاقا علي الجوال من عيوبه. بالإضافة إلى انه يجب قراءة المميزات جيداً وتقديرها بوضوح. وتأتي عيوب الجوال كالتالي:

لا يأتي الهاتف من مخرج لسماعات بمقاس 3.5 ملم.

مواصفات هاتف iphone 13 pro أن رأس الشاحن غير موجود بعلبة الجوال ولكن الموجود مع العلبة ومدمج فيها الوصلة فقط.

أن رأس الشاحن غير موجود بعلبة الجوال ولكن الموجود مع العلبة ومدمج فيها الوصلة فقط. كما أن مواصفات هاتف iphone 13 pro أن الجوال يأتي ثقيل نسبياً بالنسبة وذلك مقارنةً للهواتف الأخرى.

أن الجوال يأتي ثقيل نسبياً بالنسبة وذلك مقارنةً للهواتف الأخرى. لا يدعم الجوال مساحة تخزين خارجية لكي يتم تكبير حجم مساحة الهاتف إذ نفذت.

تحديث : مؤخراً قالت مجموعة “سيتزن لاب” (وهي شركة مخصصة لمراقبة أمن الإنترنت)، في يوم الاثنين 13 من الشهر الجاري أن هناك شركة تتخصص في مراقبة الإنترنت قد طورت أداة لكي تخترق أجهزة ايفون التي تُنتجها شركة ابل بتقنية لم تسبق أو تم استخدامها وهذه الخاصية تعمل منذ فبراير “شباط” على أقرب تقدير.

تحديث : لقد تم نزول مواصفات هاتف iphone 13 pro وأصبح الهاتف الآن في الأسواق. كما أن هناك آراء متضاربة حوله ما بين مؤيد ومعارض. كذلك أن هناك من يقول أن الإصدار السابق للهاتف كانت الكاميرا الأمامية به أفضل وأكثر وضوحاً. غير أنه هناك من يقول أن الهاتف مريح أكثر بالنسبة لهم. ويمكن لمتابعينا أن يخبرونا في التعليقات عن آرائهم الخاصة.

تحديث : تم نزول مواصفات هاتف iPhone 14 Pro Max ويحمل العديد من المميزات. وهناك آراء حول تشبيهه بآيفون 13. أبعادة تصل إلى 106.7 ملم. كما أن العرض 77.6 ملم. وسمكه يصل إلى 7.9 ملم. وألوانه متعددة وأبرزهم الجرافيت. كما أن مواد التصنيع بها واجهة زجاجية وظهر زجاجي (غوريلا). كذلك بها إطار من الفولاذ المقاوم للصدأ.

لقد انتهينا من مواصفات هاتف iphone 13 pro وسعر ايفون 13 برو في المملكة العربية السعودية وتاريخ إصداره. نتمنى أن تكون المقالة مفيدة وكل عام وأنتم بخير.