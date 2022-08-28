نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Vivo V25 pro النسخة الأقوي لهواتف فيفو | أهم مواصفات وأسعار الهاتف في المقال التالي

عمر شويل - جدة Vivo V25 pro النسخة الأقوي من مجموعة هواتف شركة فيفو الجديدة لهذا العام. هيث منذ أيام أعلنت الشركة عن إطلاق مجموعة جديدة من أحدث هواتفها ضمن عائلة الـV. فقدمت الشركة هاتفين جديدين وهما : Vivo V25 ، وأيضاً Vivo V25 pro ، ينطلق كلا الهاتفين ضمن سلسلة هواتف الشركة الجديدة V25. وتعتبر تلك السلسلة من الهواتف خليفة لهواتف الشركة السابقة والتي تتمثل في : Vivo V23 ، Vivo V23e 5G ، Vivo V23e 4G ، وأيضاً النسخة الأقوي Vivo V23 pro. إلا أن تلك السلسلة تأتي بمجموعة من التغيرات والاضافات عن النسخة السابقة لها ، وذلك لتحسين الأداء والجودة بشكل عام. فالهاتف يأتي مع معالج جديد وأقوي من شركة ميديا تيك وهو Dimensity 1300 ، والذي يتوفر حتي الآن في هاتف Oppo Reno 8 فقط. كما يأتي الهاتف أيضاً مع إعداد ثلاثي للكاميرات الخلفية مع كاميرا الأساسية بدقة 64 ميجا بكسل تتوفر بدعم خاصية التثبيت البصري OIS. كذلك شاشة الهاتف تتوفر من نوع AMOLED وبمعدل تحديث أعلي 120 هيرتز. وفيما يلي نستعرض باقي مواصفات وسعر موبايل Vivo V25 pro. مواصفات هاتف Vivo V25 pro : ‌أولاً يتوفر الهاتف بوزن يقدر بحوالي 190 جراماً.‌

جراماً.‌ يأتي أيضاً بخامات تصنيع من الزجاج في ظهر الهاتف بالكامل ، بالإضافة إلي وجود إطار من البلاستيك حول جسم الهاتف.

كما يدعم الهاتف تركيب شريحتي إتصال من نوع Nano Sim ، تتوفر أيضاً بدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الخامس 5G.‌

، تتوفر أيضاً بدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الخامس لكن الهاتف لا يتوفر بدعم إمكانية زيادة مساحة التخزين المتوفرة ، وذلك لعدم توافر مدخل كارت الميموري الإضافي.‌

كذلك الهاتف يأتي مع مقاومة الخدوش وقطرات الماء والعرق أيضاً.‌

يحتوي الهاتف علي شاشة بحجم 6.56 إنش تتوفر من نوع AMOLED ، تأتي بجودة FHD+ مع دقة 1080×2376 بكسل.‌

إنش تتوفر من نوع ، تأتي بجودة مع دقة بكسل.‌ تتوفر أيضاً بدعم معدل كثافة بكسلات تصل إلي حوالي 398 بكسل لكل إنش.‌

بكسل لكل إنش.‌ كما تصل درجة سطوع الشاشة إلي حوالي 1300 شمعة ، لتوفير درجة وضوح أفضل للشاشة حتي في وجود أشعة الشمس.‌

شمعة ، لتوفير درجة وضوح أفضل للشاشة حتي في وجود أشعة الشمس.‌ شاشة الهاتف تأتي أيضاً بدعم خاصية الـHDR10+ ، والتي تقوم بعرض محتوي الشاشة بصورة أكثر وضوحاً.‌

، والتي تقوم بعرض محتوي الشاشة بصورة أكثر وضوحاً.‌ تتوفر الشاشة بأبعاد العرض المعتادة 20:9 علي أغلب الهواتف الذكية الحديثة ، والتي توفر تجربة مميزة في مشاهدة الفيديوهات أو الألعاب.‌

علي أغلب الهواتف الذكية الحديثة ، والتي توفر تجربة مميزة في مشاهدة الفيديوهات أو الألعاب.‌ كذلك تأتي الشاشة أيضاً بدعم معدل التحديث الجديد والعالي حتي 120 هيرتز ، والذي يعطي شاشة الهاتف السلاسة والسرعة في الحركة والتنقل. أداء الهاتف :‌ يعمل الهاتف بنظام تشغيل Android 12 من شركة Google ، بالإضافة إلي وجود واجهة مستخدم فيفو الجديدة والمميزة Funtouch 12 .‌

من شركة ، بالإضافة إلي وجود واجهة مستخدم فيفو الجديدة والمميزة .‌ كما يحتوي الهاتف أيضاً علي معالج ثماني النواة وجديد من شركة ميديا تيك وهو MediaTek Dimensity 1300 ، ويتوفر بدقة تصنيع 6 نانو متر موفرة في الطاقة.‌

، ويتوفر بدقة تصنيع نانو متر موفرة في الطاقة.‌ يعمل المعالج بنواة واحدة أساسية تأتي من نوع Cortex-A78 ، وتعمل بتردد يصل إلي حوالي 3.0 جيجا هيرتز.‌

، وتعمل بتردد يصل إلي حوالي جيجا هيرتز.‌ يوجد أيضاً ثلاثة أنوية أخري تتوفر من نفس النوع Cortex-A78 ، لكن تعمل تلك بتردد أقل يصل إلي حوالي 2.6 جيجا هيرتز.‌

، لكن تعمل تلك بتردد أقل يصل إلي حوالي جيجا هيرتز.‌ كما يوجد أربعة أنوية أخري متبقية تتوفر من نوع Cortex-A55 ، وتعمل بتردد 2.0 جيجا هيرتز.‌

، وتعمل بتردد جيجا هيرتز.‌ وبالنسبة لوحدة معالجة الرسوميات GPU الموجودة في الهاتف فتأتي من شركة ARM نع مع معالج من نوع Mali-G77 MC9 .‌

الموجودة في الهاتف فتأتي من شركة نع مع معالج من نوع .‌ يتوفر من الهاتف إصدارين فقط من مساحة التخزين المتاحة وهما كالتالي : 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو 256 جيجا مع 12 جيجا رام.‌

جيجا مع جيجا رام ، أو جيجا مع جيجا رام.‌ كما تأتي ذاكرة التخزين الداخلية من نوع UFS 3.1 السريع.‌

السريع.‌ رامات الهاتف كذلك تأتي من النوع السريع LPDDR4X. كاميرا هاتف Vivo V25 pro : ‌يتوفر الهاتف مع كاميرا سيلفي أمامية بدقة 32 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.5 ، تأتي بدعم خاصية الـAF والـHDR مع تصوير الفيديوهات بجودة 4k.‌

ميجا بكسل مع فتحة عدسة ، تأتي بدعم خاصية مع تصوير الفيديوهات بجودة كما يوجد أيضاً في ظهر الهاتف ثلاثة كاميرات خلفية : تأتي الأساسية بدقة 64 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.9 ، وتتوفر بدعم المثبت البصري OIS مع خاصية PDAF.‌

ميجا بكسل مع فتحة عدسة ، وتتوفر بدعم المثبت البصري مع خاصية تأتي الكاميرا الثانية بدقة 8 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 ، وتستخدم في التصوير الواسع Ultra wide بزاوية تصوير 120°.‌

ميجا بكسل مع فتحة عدسة ، وتستخدم في التصوير الواسع بزاوية تصوير أما عن الكاميرا الثالثة والأخيرة فتأتي بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 ، وتستخدم في التصوير الماكرو.‌

ميجا بكسل مع فتحة عدسة ، وتستخدم في التصوير الماكرو.‌ تتوفر كاميرات الهاتف بدعم خاصية HDR مع تصوير Panorama.‌

مع تصوير بالإضافة أيضاً إلي وجود فلاش ليد بجانب الكاميرات.‌

كما يأتي الهاتف بدعم إمكانية تصوير الفيديوهات بجودة عالية حتي 4K مع دقة 2160 بكسل ، وذلك بمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية.‌

مع دقة بكسل ، وذلك بمعدل التقاط إطار لكل ثانية.‌ وأيضاً التصوير بجودة FHD مع دقة 1080 بكسل ، مع معدل التقاط 30 إطار لكل ثانية. مواصفات أخري للهاتف : ‌يأتي هاتف Vivo V25 pro مع سماعات خارجية أحادية من Mono speakers .‌

مع سماعات خارجية أحادية من .‌ لكن الهاتف لا يأتي مع دعم وجود مدخل الـ3.5 مللي الخاص بتركيب سماعة الأذن.‌

مللي الخاص بتركيب سماعة الأذن.‌ لا يتوفر الهاتف بدعم خاصية NFC.‌

ولا يدعم أيضاً شبكات الراديو FM.‌

كما توجد بصمة الاصبع الخاصة بالهاتف أسفل الشاشة وتأتي من نوع Optical.‌

يدعم كذلك خاصية Face Unlock لإلغاء قفل الهاتف ببصمة الوجه.‌

لإلغاء قفل الهاتف ببصمة الوجه.‌ يتوفر الهاتف أيضاً بدعم عدد من مختلف المستشعرات مثل : التقارب ، التسارع ، البوصلة ، والجيروسكوب.‌

الهاتف متوفر مع بطارية بسعة 4830 مللي أمبير وتأتي من نوع ليثيوم بوليمر ، مع دعم خاصية الشحن السريع بقدرة 66 وات ليتم شحن الهاتف بنسبة 40% في خلال 15 دقيقة فقط.‌

مللي أمبير وتأتي من نوع ليثيوم بوليمر ، مع دعم خاصية الشحن السريع بقدرة وات ليتم شحن الهاتف بنسبة في خلال دقيقة فقط.‌ كما يوجد مدخل الشحن الموجود في الهاتف أيضاً من النوع السريع Type C 2.0 ، بالإضافة إلي دعم خاصية الـOTG.‌

، بالإضافة إلي دعم خاصية أخيراً يأتي الهاتف في نسختين فقط من الألوان المتاحة وهما كالتالي : الأزرق ، والأسود.‌

كذلك يتوفر الهاتف أيضاً مع تكنولوجيا تغيير لون الظهر عند التعرض لأشعة الشمس. سعر هاتف Vivo V25 pro : ‌450 دولار لنسخة الهاتف الأولي 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو ما يعادل 8600 جنية مصري تقريباً.‌

دولار لنسخة الهاتف الأولي جيجا مع جيجا رام ، أو ما يعادل جنية مصري تقريباً.‌ 500 دولار لنسخة الهاتف الأخيرة 256 جيجا مع 12 جيجا رام ، أو ما يعادل 9500 جنية مصري تقريباً.

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