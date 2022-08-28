نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شحن كوينز Pes 2023 مجانا 1000 كوينز والحصول على اللاعب كيليان إمبابي وبكج ac milan في المقال التالي

عمر شويل - جدة شحن كوينز Pes 2023 مجانا ، بطرق رسمية سوف يتم الحصول على كوينز بيس 2023 مجانا. حيث جميع اللاعبون الذي حصله لعبة إي فوتبول 2023 موبايل. يحتاجون إلى طريقة لشحن حساباتهم في اللعبة وذلك ليتم الحصول على لاعبين مطورين مثل كيليان إمبابي بقوة 97 وغيره من اللاعبون المطورون في اللعبة. وكذلك ليتم الحصول على البكجات الأسطورية الجديدة من فريقي إيه سي ميلان وإنتر ميلان الإيطاليين. والذين يقدرون بسعر 900 كوينز لكل بكج منفصل. ومن اليوم لا تبحث عزيزي المستخدم عن طرق الحصول على الكوينز المجانية. حيث من خلال الفقرات المقبلة سوف نتعرف سويا عن كيف تحصل على كوينز pes 2023 مجانا بدون مشاكل لذلك يرجى متابعة التالي.

كيفية شحن كوينز Pes 2023 مجانا

هناك ثلاثة طرق ليتم شحن كوينز بيس 2023 مجانا. وسوف نبدأ الآن بأول طريقة وهي طريقة تسجيل الدخول اليومي على اللعبة. حيث بعد تنزيل إي فوتبول 2023 موبايل رسميا يوم الخميس الماضي 25 أغسطس أوضحت كونامي بأن هناك إمكانية الحصول على الكوينز بتسجيل الدخول اليومي وذلك من خلال الأتي.

يرجي أولا الاتصال بالأنترنت وفتح لعبة بيس 2023.

سوف تفتح قائمة أولى للهدايا وهي عبارة عن نقاط إي فوتبول وعملات جي بي مجانية بشكل يومي.

بعد فتح القائمة الأولى سوف تفتح قائمة أخرى أتوماتيكيا. وبها العديد من الهدايا اليومية وذلك يتم تقسيمها على الأسبوع حيث يتم الحصول على أسبوعيا على 230 كوينز مجانا. مع بطاقات تدريب اللاعبين بشكل يومي بطاقات من فئة الـ 10 ألاف. كذلك شهريا سيتم الحصول على كوينز بيس 2023 مجانا بعدد 910 كوينز شهريا.

الحصول على كوينز بيس 2023 مجانا

الطريقة الثانية من شحن كوينز Pes 2023 مجانا. هي عبارة عن لعب تحديات جديدة في اللعبة وذلك من خلال الخطوات التالية.

أولا يجب أن نقوم بتسجيل الدخول على لعبة إي فوتبول 2023 موبايل .

. كذلك يجب النقر على خيار match.

كما يمكن أن نضغط على خيار events.

من ثم خيار قائمة worldwide club. ومن خلال هذا الخيار سوف تفتح صفحة بها تحديات يجب أن يتم الانتهاء من هذه التحديات حيث قيمة هذه التحديات 50 كوينز مجانية. بإجمالي شهري يتم الحصول على كوينز إي فوتبول 2023 مجانا بعدد 200 كوينز من هذا الحدث الرسمي.

الحصول على كوينز إي فوتبول 2023 مجانا

الطريقة الثالثة ليتم شحن كوينز Pes 2023 مجانا وهي الطريقة التي سيتم تفعيلها رسميا من خلال كونامي في الأيام القليلة المقبلة وهي الدخول على اللعبة مباشرة ثم خيار المهام وداخل المهام هناك قائمة match pass. والتي من خلالها سيتم شحن كوينز بيس 2023 مجانا أيضا ولكن غير معروف ما هو عدد الكوينزات المجانية التي سيتم الحصول عليها من هذا الحدث. ونأمل أن يتم نزول هذا الحدث قريبا لإمكانية شراء اللاعبون المطورون في اللعبة.

والآن عزيزي القارئ لقد أستعرضنا لك رسميا كيفية شحن كوينز Pes 2023 مجانا. نتمنى لجميع متابعينا التمتع باللعبة الجديدة كما نتمنى لهم دوام الصحة والعافية.