نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحدث تطبيق شحن شدات ببجي بدون مقابل مع الخطوات كاملة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أحدث تطبيق شحن شدات ببجي الذي يقدم الشحن لمن يطلبه بشكل مجاني في أي وقت ومن أي مكان، وذلك لأن البحث زاد على التطبيقات الخاصة بالشحن بسبب إصدار الموسم الجديد للعبة ببجي والذي انتشر منذ بضعة أيام حيث بدأ تداول الموسم رقم 19 للعبة، وهذا هو السبب الأكيد في زيادة رغبة المستخدمين في إجراء عملية الشحن بسرعة لكي يتمكنوا من مواصلة اللعب دون توقف للعبة نتيجة عدم وجود شدات.

أحدث تطبيق شحن شدات ببجي

بالنسبة لهذا التطبيق فهو لا يستغرق الكثير من الوقت من أجل تحميله وتثبيته على الموبايل أو أي جهاز آخر، ولكن لكي يستفيد المستخدمون بدرجة كبيرة عليهم تنفيذ مجموعة من الإجراءات السهلة، فهو يعد أحدث طريقة شحن شدات ببجي.

هذه الإجراءات خاصة بالتطبيق المعروف باسم “mgamer free diamonds” وهو متوفر على Google play وكذلك App Store يمكن أيضًا تنزيله عن طريق الموقع الإلكتروني.

خطوات تحميل تطبيق شحن شدات ببجي

يمكن لأي شخص مهتم بهذه اللعبة استخدام أفضل تطبيق لشحن شدات ببجي، بالإضافة إلى متابعة كل الإصدارات والتطورات المستجدة فيها تحميل تطبيق شحن الشدات عن طريق تنفيذ ما يلي:

فتح المتجر سواء كان جوجل بلاي أو آب ستور. تأكيد الموافقة على الشروط واللوائح الخاصة بالتطبيق عن طريق الضغط عليها. ثم التوجه إلى التطبيق من أجل عمل تسجيل دخول إليه. التوجه إلى كلمة “التالي” للنقر عليها. بعد ذلك يتم عمل حساب خاص بالمستخدم داخل التطبيق.

طريقة شحن شدات UC مجانًا

بعد تحميل التطبيق يمكن استخدامه في المهمة التي تم تحميله من أجلها ألا وهي مهمة الشحن والتي يقدمها التطبيق بشكل مجاني من خلال رؤية الإعلانات المطروحة داخل التطبيق.

هذه الإعلانات مدتها من 15: 20 ثانية، كلما شاهد اللاعب فيديوهات أكثر كلما حصل على نقاط أكثر خاصةً وأن الفيديو الواحد يعطي للاعب 5 نقاط، وفي نهاية المشاهد يمكن أن يحصل اللاعب

على عدد كبير من النقاط هذا في حالة مشاهدته عدد كبير من الفيديوهات. من الأشياء الجميلة في التطبيق الحديث هو أخذ اللاعب الشدات uc بدون دفع أموال عن طريق تخطي جميع مراحل اللعب

داخل تطبيق play game والنجاح فيها، في هذه الحالة يرسل إلى حساب اللاعب عدد كبير جدًا من الشدات.

طريقة تحديث ببجي PUBG MOBILE



لقد قامت الشركة صاحبة اللعبة بإصدار تحديث جديد منذ بضع ساعات، هذا التحديث أضاف للعبة بعض المميزات والتي منها الأسلحة الفتاكة، والذخائر القوية ذات الأعيرة 7.6.، كما أن سرعة إطلاق النار يتراوح ما بين 660: 990 رصاصة في الدقيقة، وأهم ميزة من المميزات هو دخول النجم محمد هنيدي في اللعبة.