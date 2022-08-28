نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرخص موقع فري فاير الرسمي لشحن 7 ألف جوهرة يوميا في المقال التالي

عمر شويل - جدة موقع فري فاير الرسمي للشحن، حيث أن لعبة فري فاير وصل عدد تنزلها علي متجر بلا ألى اكثر من مليار تنزيل، وقام اكثر من 110 مليون قام بتقييم اللعبة حيث أخذت 4.3 نجمة من 5 وهذا تقيم عالي جدا حيث أصبحت واحدة من اهم الألعاب علي الساحة ألان، حيث تم تقيم اللعبة أنها مناسبة إلى عمر 12 غيما اكبر، فهي أمنة ويحبها جميع الأطفال والكبار، حيث أخدت المركز الثاني لأكثر لعبة تحقيقا للأرباح علي مستوى الألعاب المتحركة.

موقع فري فاير الرسمي

جميع اللاعبين المهتمين باللعبة يبحثون دائما علي جواهر كثيرة لكي يستطيعوا أن يقوموا بشراء كل شئ يحتاجون من متجر اللعبة، مثل الأسلحة والجلود والقنابل والمعدات التي تساعد في ترقيه المستوى، فأنت يجب أن يكون لديك أسلحة متطورة لكي تستطيع مواجه أعداءك والفوز عليهم، ومن ثم الفوز ستحصل علي جواهر ومكافأة كثرة فور أنجاز مهمتك التي قمت بالنجاح بها.

موقع فري فاير الرسمي للشحن

إذا أردت الحصول علي جواهر كثيرة دون دفع مبالغ كبيرة ليس لديك أي طريقة أمنة اخرى سوى الشحن عن طريق الموقع الرسمي للعبة، فهو اكثر المواقع أمنا، ولكي تقوم بالشحن اتبع الخطوات الأتية:

الدخول علي موقع shop2game عبر المتصفح.

ثم تسجيل الدخول من خلال كتابة الأيدي أو أي طريقة اخرى متوفرة.

بعد ذلك تحديد البلد.

ثم تحدي عدد الجواهر، وطريقة الدفع.

إذا كان أول مرة تقوم بالشحن فأنت محظوظ حيث انك ستحصل علي تخفيض أو تقوم بربح الجوائز الأتية

شحن جواهر فري فاير برصيد الهاتف

لكي تقوم بالشحن من خلال رصيد هاتفك يجب عليك اتباع جميع الخطوات التي في الأعلى، ثم يمكن لمشتركي الشبكة في مصر شراء جواهر فري فاير عن طريق إدخال أرقام هواتفهم بعد اختيار المبلغ أدناه. سيتم إرسال رسالة نصية قصيرة إليك لتأكيد الدفع. وبعدها سيخصم الرصيد وتتحول الجواهر إلي حسابك.

طريقة شحن فري فاير من أوريدو

هذه الطريقة متاحة إلى بلد تونس أو عمان او الجزائر من خلال شحن عبر أوريدو ooredoo وذلك يتم بعد اتباع الخطوات البسيطة في الأعلى ثم، يمكن لمشتركي أوريدو في تونس شراء جواهر فري فاير عن طريق إدخال رقم الهاتف بعد اختيار الفئة أدناه. سيتم إرسال رسالة نصية قصيرة إليك لتأكيد الدفع.