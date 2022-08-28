نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل دخول فيس بوك من جوجل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر عملية تسجيل دخول فيس بوك من جوجل من أسهل الطرق التي يمكن لجميع المستخدمين استخدامها بشكل سريع عن طريق تثبيت تطبيق facebook app علي أجهزة الهواتف الذكية التي تعمل بنظامي الاندرويد و ios للايفون، لهذا سوف نستعرض معاكم متابعي موقعنا الإخباري خطوات تسجيل الدخول على فيس من جوجل بدلاً من التطبيق، والتي يبحث عنها العديد من الشباب والفتيات للدخول علي حساباتهم الشخصية بدون استخدام برامج مساعدة لفتح الحسابات المحظورة في فيس بوك.

يمكنك عزيزي الزائر تسجيل الدخول إلى فيسبوك من اجل التواصل مع الأصدقاء وأفراد العائلة والأشخاص الآخرين الذين تعرفهم بشكل مجاني، حيث يتيح المجتمع الفيسبوكي بمشاركة الصور ومقاطع الفيديو وإرسال الرسائل عبر تطبيق facebook messenger المجاني وغيرها من المميزات الاخري التي توفرها شركة التواصل الاجتماعي للجميع حول العالم.

تسجيل دخول فيس بوك من جوجل

هناك العديد من المستخدمين يريدون الدخول علي تسجيل دخول فيس بوك من جوجل لإنشاء حساب جديد أو استعادة الحساب في حالة فقدان كلمة المرور القديمة، لهذا سوف نستعرض معاكم متابعي موقع ثقفني الإخباري طريقة تسجيل الدخول على فيس من جوجل بالخطوات كما هو موضح لكم بالنقاط التالية.

فتح محرّك بحث google بواسطة المتصفح الخاص بك.

قم بكتابة الموقع الرسمي للفيس بوك داخل مستطيل البحث.

انقر علي زر بحث جوجل الصفحة الرئيسية.

قم باختيار أول نتيجة للبحث للنقر علي رابط ( www.facebook.com ) من ثم.

قم بكتابة بيانات حسابك “الايميل وكلمة المرور” داخل الحقول المخصصة لذالك.

النقر علي زر تسجيل الدخول.

كما يمنك عزيزي القارئ تسجيل دخول فيس بوك من جوجل بالاسم وذالك عن طريق كتابة اسم المستخدم بدلا من الايميل ورقم الهاتف حيث تتيح شركة الفيس بوك إمكانية تسجيل دخول facebook حتي يستطيع آي شخص الانتهاء من مرحلة تأكيد الهوية من خلال رفعها علي مركز المساعدة الفيسبوك بداخل اعدادات ضبط الحساب بالملف الشخصي.

بهذه الخطوات نكون قد وضحنا لكم متابعي موقعنا الإخباري ثقفني خطوات تسجيل دخول فيس بوك من جوجل حتي نبسط الأمر علي جميع المستخدمين للاستفادة من مميزات فيسبوك الجديدة التي من خلالها يمكن نشر الصور الشخصية وريلز ومقاطع الفيديو القصيرة لمشاركتها مع أصدقائك وغيرهم من الأشخاص المتابعين لحسابك الشخصي.