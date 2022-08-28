نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول ايفون apple iphone 14 pro max.. سعر ومواصفات آيفون 14 المتوقعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد نزول ايفون apple iphone 14 pro max، تستعد شركة آبلApple الأمريكية إلى إطلاق العملاق المنتظر أيفون 14 برو ماكس بعد أن أعلنت عن بدأ الإنتاج التجريبي له، والمتوقع أن يكون هذا الهاتف نقلة كبيرة فى سلاسل هواتف آبل، حيث يأتي بمواصفات خرافية تختلف كثيراً عن السلاسل السابقة، ووفقا لبعض الأخبار المتداولة وما تتناقله بعض المواقع فإن الجميع يتوقع أن تطلق شركة آبل هاتف iphone 14 pro max فى نفس الموعد السنوي التى اعتادت على إصدار هواتفها الجديدة به.

وهو الفترة ما بين أواخر شهر سبتمبر وأوائل شهر أكتوبر 2022، ومن ثم يتم نزوله وانتشاره فى مصر والأسواق العربية بعد إطلاقه عالمياً، ومع بدأ العد التنازلي لموعد نزول ايفون 14 برو ماكس فى الأسواق ننشر لكم سعر ومواصفات هاتف iphone 14 pro max المتوقعة وفقاً للصور والأخبار المسربة المنشورة على المواقع التقنية الموثوقة المهتمة بالتكنولوجيا الحديثة.

مواصفات هاتف iphone 14 pro max

وفقا للكثير من التسربيات فمن المؤكد أن هاتف ايفون 14 برو ماكس سوف يأتي بمواصفات وميزات إضافية تفوق سلسلة هواتف آيفون 13 السابقة بما فى ذلك التصميم الخارجي لشكل الهاتف، ويأتي مواصفات الهاتف كما يلي:

يأتي هاتف iphone 14 pro max بنظام تشغيل ios v15، وبمعالج سداسي النواة firestorm 1.8 GHz Icestorm جيجا هرتز 3.1× 2، بحيث يكون سريع الأداء وسهل التحكم لتشغيل جميع التطبيقات والألعاب المختلفة عليه.

يأتي الهاتف ببطارية تبلغ قوتها 3687 مللى أمبير فى الساعة مع خاصية الشحن السريع.

تشمل أبعاد الهاتف: بالنسبة للطول يبلغ 160.71 مللى، وعرض يبلغ 78.7 مللى.

تبلغ سعة الكاميرا الخلفية الأساسية 48 ميجا بيكسل، والكاميرا الواسعة تبلغ 12 ميجا بيكسل، والعدسة المسئولة عن العزل والتقريب تبلغ أيضا 12 ميجا بيكسل.

تأتى الكاميرا الأمامية على شكل ثقب بداخل الشاشة بدلا عن النوتش المتعارف عليه فى الأجهزة الأخرى.

سعر هاتف iphone 14 pro max المتوقع

يتوقع أن يتم نزول هاتف ايفون 14 برو ماكس بسعر يبلغ حوالى 1199 دولار أمريكي، أما بالنسبة لسعر نزوله فى السوق المصري فمن المتوقع أن يصل إلى 275000 جنيه، وفى السعودية بقيمة 5000 ريال، وفى الإمارات يبلغ 4700 درهم إماراتي.