نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اريد الدخول إلى الفيس بوك الخاص بي القديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة هناك احد المستخدمين يردد سؤال اريد الدخول إلى الفيس بوك الخاص بي القديم داخل الجروبات والصفحات بين الأصدقاء لاستعادة حسابك المسروق أو المعطل من قبل الإدارة مرة اخري، حيث هناك مشاكل تواجهه البعض أثناء تسجيل دخول فيس بوك من جوجل لهذا سوف نستعرض مع حضراتكم متابعي موقعنا الإخباري خطوات الدخول إلي فيسبوك الخاص بي بكل سهولة ويسر بواسطة تطبيق بعض من الخطوات البسطية التي من خلالها يمكن إعادة تشغيل حساب الفيس بوك بعد تعطيله فرجاءً تابعونا.

اريد الدخول إلى الفيس بوك الخاص بي القديم

بإمكان مستخدمو فيسبوك استرجاع حساب فيس بوك قديم من خلال الدخول علي رابط مركز مساعدة فيس بوك والذي من خلالها يمكن مراسلة الفيس بوك لاستعادة الحساب المعطل بكل سهولة عن طريق ملء بيانات نموذج الكتروني يستطيع آي مستخدم تسجيل بياناته ورفع مستندات رسمية تثبت احقيته في الحساب الإلكتروني، لهذا نضع بين أيديكم خطوات استرجاع حساب فيس بوك بدون رقم هاتف كما هو موضح لكم بالنقاط التالية.

عبر أي متصفح خاص بجهازك قم بالدخول علي موقع فيسبوك العالمي fb.com.

إدخال البريد الإلكتروني بدلاً من رقم هاتفك إذا تم فقده.

إدخال رقم المرور في الخانة الأخرى.

النقر على زر تسجيل الدخول.

سوف يتم تحويلك مباشرة إلى حسابك علي الفيسبوك.

يمكنك التوجه إلى الصفحة الشخصية الخاصة بك لمتابعة التفاعل علي الصور ومقاطع الفيديو الاخيرة التي قمت بنشرها.

في حال ظهور الرسالة التالية ( لا يمكنني الوصول إلى حسابك علي فيسبوك ) عليك عزيزي المستخدم الاتصال بإدارة الفيس بوك حتي تقوم بالتواصل معاهم إلكترونيًا لإرسال بياناتك الشخصية حتي يتم مراجعتها من قبل الإدارة فهنا ينبغي عليك الانتظار لبعض الوقت لكي تتلقى رسالة إلكترونية على بريدك الإلكتروني حتي تستكمل باقي مراحل استعادة الحساب القديم بعد الوصول إلي حسابك محمي برمز دخول جديد حتي تتمكن من تأمين حسابك في فيسبوك من خلال تعيين كلمة المرور قوية جديدة للحفاظ على حسابك من الهجمات السيبرانية للقوة الغاشمة التي تمنح المخترقين الحصول علي بيانات تسجيل الدخول بكل سهولة ويسر.