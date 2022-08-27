نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دخول عالم هاتف ايفون برو ماكس ١٤ الجديد واكتشف ما لم تعرفه من قبل في المقال التالي

هاتف ايفون برو ماكس ١٤ من الهواتف التي تم إطلاقها من قبل شركة أبل الأمريكية كما يجب الإشارة أن هذا الهاتف سوف يتم طلاقه في الأسواق خلال الفترة المقبلة حيث يعتبر من الهواتف التي يتم البحث عن جميع المواصفات وأسعار الهاتف تابعوا معانا خلال السطور القادمة كافة التفاصيل الخاصة بهذا الهاتف. مواصفات هاتف iPhone 14 Pro max‏ بناء على ما تم تداوله فإن أحدث بيانات الصادرة عن شركة أبل نفسها فالهاتف يأتي بكاميرا خليفة كبيرة بدقة تصل إلي ٤٨ ميجا يكسل.

كما يصل حجم الهاتف إلي ٦,٧ بوصة.

لهاتف مصنوع من الزجاج وعليه إطار من الألومنيوم من أجل الحماية.

معدل الترميز في هاتف أيقونة برو ماكس ١٤ تصل إلي ١٢٠ هرتز.

تصل مساحة الشاشة ٦,٧٢ بوصة.

كما يدعم هذا الهاتف جميع تقنيات الجيل الثالث والرابع والخامس.

كما يصل وزن هاتف ايفون برو ماكس ١٤ هو ٢٢٦ جرام.

كما يصل الكاميرا الخلفية في ايفون برو ماكس ١٤ بدقة تصل إلي ٤٥ ميجا بكسل.

كما يتواجد أيضاً كاميرا أخري للعزل وواحدة المساحات الواسعة.

لكاميرا تصور بتقنية عالية للغاية تصل إلي ٨K

من المميزات الهاتف أيضاً أنه يكون حواف جانبية.

كما يدعم تقنية البلوتوث كما يدعم تقنية WiFi 6E

سعة الهاتف يمكن أن تصل إلي ٢ تيرابايت.

السعة الداخلية للهاتف تصل إلي ١٢٨ جيجابايت.

سعة الرامات في الهاتف تصل إلي ٨ جيجا في هاتف ايفون برو ماكس. موعد إطلاق هاتف iPhone 14 Pro max‏ قد صرحت شركة أبل أنها ستقوم بإطلاق الفئة الأولي من هواتف ايفون برو ماكس ١٤ خلال شهر سبتمبر القادمة كما سيشمل أيضاً ساعة أبل الجديدة ولكن الموعد الرسمي لإطلاق جميع الفئات الخاصة بالهاتف سوف تكون خلال شهر فبراير القادم . عمر شويل - جدة دخول عالم هاتف ايفون برو ماكس ١٤ الجديد واكتشف ما لم تعرفه من قبل - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دخول عالم هاتف ايفون برو ماكس ١٤ الجديد واكتشف ما لم تعرفه من قبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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