مواصفات وسعر Samsung Galaxy S23 منافس الايفون الأعلى بطارية واقوي كاميرا

الكثير من الهواتف المحمولة تم إطلاقها الفترة الأخيرة، لكن كان أبرزهم هاتف Samsung Galaxy S23 الذي اتسم بعدة مميزات كان من أهمها هي إضافة شبكة الجيل الخامس والتي من الصعب أن تجدها في جميع الإصدارات الجديدة، لذا سوف نذكر جميع المواصفات الخاصة بالهاتف وأيضا جميع المميزات الموجودة به، حتى نقدم لكم كل ما تريدون معرفته قبل الذهاب لشراء الهاتف.

مواصفات هاتف سامسونج جالاكسي اس 23

من مميزات الهاتف أنه يوجد بعدة ألوان مثل الأسود والأبيض والأخضر والعنابي، لكن هناك مزايا الهاتف نود أن نذكرها كالآتي:

سرعة الإنترنت لشبكة 3G تصل إلى 42 ميجابايت أما شبكة 5G فإنها تصل إلى 10 جيجابايت.

اسم المعالج الخاص بالهاتف هو Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

يحتوي الهاتف على 4 كاميرات حيث تكون الدقة للكاميرا الرئيسية 200 ميجا بكسل، أما كاميرا التقريب البصري 10 ميجا بكسل.

يحتوي الهاتف على 4 كاميرات حيث تكون الدقة للكاميرا الرئيسية 200 ميجا بكسل، أما كاميرا التقريب البصري 10 ميجا بكسل. الذاكرة الداخلية للهاتف يوجد عدة فئات، والفئة الأولى 128 جيجابايت و الفئة الثانية 265 والفئة الثالثة 512.

تأتي البطارية بقوة 5000 ملي أمبير وبقدرة 67 واط.

هذا الهاتف مصنوع من الزجاج، أما جوانب الهاتف فإنها مصنوعة من الألومنيوم.

سعر هاتف سامسونج جالاكسي اس 23

بعد إصدار الهاتف في السوق فإن محرك جوجل اشتعل الفترة الماضية بكثرة البحث عن سعر الهاتف، لذا سنقوم بذكر السعر في كل من مصر والجزائر والسعودية والمغرب، وأيضا سنذكر سعر الهاتف بالدولار: