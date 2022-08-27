Vivo V25 5G أحدث هواتف شركة فيفو الجديدة | مواصفات وسعر الهاتف

Vivo V25 5G الجيل الجديد وسلسلة هواتف جديدة تنضم حديثاً إلي مجموعة الهواتف الذكية والأجهزة المحمولة الخاصة بشركة فيفو. حيث أعلنت الشركة منذ أيام عن إطلاق مجموعة جديدة من أحدث هواتفها ضمن عائلة الـV الخاصة بها وهي سلسلة الـV25. فقدمت الشركة ضمن تلك السلسلة هواتف : Vivo V25 ، وأيضاً هاتف Vivo v25 pro. يأتي الهاتف خليفة لإصدار الشركة السابق Vivo V23 5G والذي حقق نجاح كبيراً في أسواق الهواتف الذكية. لكن الهاتف يتوفر مع بعض التعديلات والاضافات لتحسين تجربة الأداء وبالتأكيد مع زيادة في الأسعار. فالهاتف يأتي مع معالج أقوي من نوع Dimensity 900 من شركة ميديا تيك. ويذكر أيضاً أن ذلك المعالج متوفر في عدد من الهواتف الأخري مثل : Samsung M53 ، Oppo Reno 7 ، وأيضاً هاتف Oppo Find x5 lite. كذلك الهاتف أيضاً متوفر بإعداد ثلاثي للكاميرات الخلفية مع كاميرا أساسية بدقة 64 ميجا بكسل مع دعم المثبت البصري OIS. كما يأتي الهاتف مع بطارية 4500 مللي أمبير وبسرعة شحن 44 وات. والجدير بالذكر أيضاً أن للشركة سلسلة هواتف أخري سابق ضمن نفس العائلة وتشمل هواتف : Vivo V23e ، Vivo V23 pro ، Vivo V23e 5G. وفيما يأتي نستعرض مواصفات وسعر موبايل Vivo V25 5G الجديد من شركة فيفو.

مواصفات هاتف Vivo V25 5G :

‌يتوفر الهاتف بوزن يقدر بحوالي 186 جراماً.‌

جراماً.‌ يأتي أيضاً بخامات تصنيع من الزجاج بالكامل في ظهر الهاتف ، بالإضافة إلي وجود إطار بلاستيكي حول جسم الهاتف.‌

يدعم الهاتف تركيب شريحتي إتصال من نوع Nano Sim ، تتوفر بدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الخامس 5G.‌

، تتوفر بدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الخامس لكن الهاتف لا يتوفر بدعم وجود مدخل إضافي لتركيب كارت ميموري ، لذا لا يمكن زيادة سعة التخزين المتاحة بالهاتف.‌

ولم توفر الشركة أية إعلان رسمي عن مقاومة الهاتف للماء أو الغبار.‌

كما يأتي الهاتف مع شاشة من نوع AMOLED وبحجم 6.44 إنش ، تتوفر بجودة FHD+ مع دقة بكسلات 1080×2404 بكسل.‌

وبحجم إنش ، تتوفر بجودة مع دقة بكسلات بكسل.‌ تتوفر أيضاً مع معدل كثافة بكسلات تصل إلي حوالي 409 بكسل لكل إنش.‌

بكسل لكل إنش.‌ شاشة الهاتف تأتي أيضاً بدعم خاصية الـHDR10+ ، لتوفير درجة وضوح أكبر لمحتوي الشاشة.‌

، لتوفير درجة وضوح أكبر لمحتوي الشاشة.‌ كذلك الشاشة تتوفر بدعم معدل التحديث الجديد 90 هيرتز ، والذي يوفر السرعة والسلاسة في الحركة والتنقل علي شاشة الهاتف.‌

هيرتز ، والذي يوفر السرعة والسلاسة في الحركة والتنقل علي شاشة الهاتف.‌ كما تأتي شاشة الهاتف مع أبعاد عرض 20:9 ، والتي توجد في أغلب الهواتف الذكية الجديدة والتي تعتبر مناسبة أكثر لمشاهدة الفيديوهات أو الألعاب.

الأداء :

‌الهاتف متوفر مع أحدث إصدار لنظام التشغيل Android 12 الخاص بشركة جوجل ، مع وجود واجهة مستخدم فيفو الجديدة والمميزة Funtouch 12 .‌

الخاص بشركة جوجل ، مع وجود واجهة مستخدم فيفو الجديدة والمميزة .‌ كما يحتوي أيضاً علي معالج جديد من شركة Media-Tek وهو MediaTek Dimensity 900 ، والذي يأتي بدقة تصنيع 6 نانو متر لتوفير طاقة الهاتف.‌

وهو ، والذي يأتي بدقة تصنيع 6 نانو متر لتوفير طاقة الهاتف.‌ يحتوي معالج الهاتف علي ثماني أنوية: يعمل بنواتين من نوع Cortex-A78 ، مع تردد يصل إلي حوالي 2.4 جيجا هيرتز.‌

، مع تردد يصل إلي حوالي جيجا هيرتز.‌ بالإضافة أيضاً إلي وجود ستة أنوية آخري تتوفر من نوع Cortex-A55 ، ومع تردد أقل 2.0 جيجا هيرتز.‌

، ومع تردد أقل جيجا هيرتز.‌ كذلك يأتي معالج الرسوميات الموجود في الهاتف من خلال شركة ARM ويتوفر من نوع Mali-G68 MC4 .‌

ويتوفر من نوع .‌ الهاتف كذلك متوفر في ثلاثة إصدارات من سعة التخزين المتاحة وهم كالتالي : 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، 256 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو 256 جيجا مع 12 جيجا رام.‌

جيجا مع جيجا رام ، جيجا مع جيجا رام ، أو جيجا مع جيجا رام.‌ أما عن ذاكرة تخزين الهاتف الداخلية فتأتي من النوع السريع UFS 3.1 .‌

.‌ بالإضافة أيضاً إلي رامات من نوع LPDDR4X السريع ، لسرعة قراءة البيانات وعرضها.

كاميرا هاتف Vivo V25 5G :

‌يأتي الهاتف مع كاميرا سيلفي أمامية بدقة 50 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.0 ، تتوفر بدعم خاصية AF مع تصوير الفيديوهات بجودة 4K.‌

ميجا بكسل مع فتحة عدسة ، تتوفر بدعم خاصية مع تصوير الفيديوهات بجودة كما يوجد أيضاً في ظهر الهاتف إعداد ثلاثي للكاميرات الخلفية : الأساسية تأتي بدقة 64 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.8 ، تتوفر تلك بدعم خاصية PDAF مع المثبت البصري OIS.‌

ميجا بكسل مع فتحة عدسة ، تتوفر تلك بدعم خاصية مع المثبت البصري أما عن الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 8 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 ، وتستخدم في التصوير الواسع بزاوية تصوير 120°.‌

ميجا بكسل مع فتحة عدسة ، وتستخدم في التصوير الواسع بزاوية تصوير وأخيراً كاميرا ثالثة وأخيرة تستخدم في التصوير الماكرو Macro بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4.‌

بدقة ميجا بكسل مع فتحة عدسة تأتي كاميرات الهاتف بدعم خاصية HDR مع تصوير الـPanorama ، بالإضافة إلي وجود فلاش ليد بجانب الكاميرات.‌

مع تصوير ، بالإضافة إلي وجود فلاش ليد بجانب الكاميرات.‌ كما يتوفر الهاتف بدعم تصوير الفيديوهات بجودة عالية حتي 4K مع دقة 2160 بكسل وبمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية.‌

مع دقة بكسل وبمعدل التقاط إطار لكل ثانية.‌ وأيضاً التصوير بجودة FHD مع دقة 1080 بكسل ، مع معدل التقاط 30 إطار لكل ثانية.

مواصفات أخري للهاتف :

‌يتوفر هاتف Vivo V25 5G بدعم وجود سماعات خارجية أحادية من نوع مونو وليست ستيريو ثنائية.‌

بدعم وجود سماعات خارجية أحادية من نوع مونو وليست ستيريو ثنائية.‌ لكن لا يأتي مع مدخل الـ3.5 مللي الخاص بتركيب سماعة الأذن.‌

مللي الخاص بتركيب سماعة الأذن.‌ لا يتوفر الهاتف بدعم خاصية NFC.‌

ولا يدعم أيضاً شبكات الراديو FM.‌

وبالنسبة للحماية : بصمة الاصبع الخاصة بالهاتف تأتي أسفل الشاشة وتتوفر من Optical.‌

كما يدعم أيضاً خاصية Face Unlock لإلغاء قفل الهاتف ببصمة الوجه.‌

لإلغاء قفل الهاتف ببصمة الوجه.‌ الهاتف كذلك متوفر بدعم عدد من المستشعرات المختلفة مثل : التقارب ، التسارع ، الجيروسكوب ، والبوصلة أيضاً.‌

يحتوي الهاتف علي بطارية بحجم 4500 مللي أمبير ومن نوع ليثيوم بوليمر ، تتوفر أيضاً بدعم خاصية الشحن السريع بقدرة 44 وات حيث يمكن شحن الهاتف بنسبة 61% في خلال نصف ساعة فقط.‌

مللي أمبير ومن نوع ليثيوم بوليمر ، تتوفر أيضاً بدعم خاصية الشحن السريع بقدرة وات حيث يمكن شحن الهاتف بنسبة في خلال نصف ساعة فقط.‌ كذلك مدخل الشحن الموجود في الهاتف يأتي من النوع السريع Type C 2.0 ، يأتي أيضاً مع دعم خاصية OTG.‌

، يأتي أيضاً مع دعم خاصية يتوفر الهاتف في ثلاثة اختيارات من الألوان المتاحة وهم كالآتي : الأسود ، الذهبي ، والأزرق أيضاً.‌

وكما الحال في تلك السلسلة يتوفر الهاتف بإمكانية تغيير لون الظهر عند التعرض لأشعة الشمس.

سعر هاتف Vivo V25 5G :

لم توفر الشركة أية إعلان رسمي عن أسعار الهاتف بشكل عام. لكن يتوقع أن يتم إطلاق الهاتف في الأيام القادمة كالتالي: