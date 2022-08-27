نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المواصفات والتقنيات المميزة فى هاتف ايفون iPhone 14 Pro Max في المقال التالي
اعلنت شركة Apple عن إصدار هاتف جديد سيتم طرحه خلال الفترة المقبلة مما أدى هذا الخبر إلى حدوث ضجة كبيرة بين الناس وذلك بسبب شغفهم وحبهم الكبير لجميع هواتف iPhone وثقتهم الكبيرة في الشركة، لذا فإن الهاتف الجديد يحمل العديد من المزايا والتي سنذكرها لكم خلال السطور القادمة لكي يكون لديكم جميع المعلومات التي تخص الهاتف ومعرفة كل ما يدور حوله قبل أن تقوموا بشراء الهاتف.
مواصفات الهاتف الخارجية
من خلال الوصف الخارجي للهاتف تستطيع أن تتخيل الهاتف بحوزتك، لذا قم بقراءة الآتي:
- يمكننا أن نقسم هيكل الهاتف من حيث اللون، حيث يحتوي على العديد من الألوان منها الأبيض أو الأسود أو الأزرق.
أما مواد التصنيع حيث تم إدخال به الزجاج من الخلف ووجود إطار جانبي مصنوع من الألومنيوم.
- جاء وزن الهاتف في حدود 196 جرام.
طول الهاتف 163 ملم أما العرض 74.2 ملم والسمك 7.8 ملم.
حجم الشاشة 6.72 بوصة أي تأخذ 87.3 % من حجم الشاشة الكلي.
451 بكسل في كل نقطة.
مواصفات الهاتف الداخلية
بعد معرفة تلك المواصفات التي سنذكرها بالتأكيد سيزاد الشغف حتى تستطيع أن تشتري الهاتف لذا اقرأ الآتى:
- معالج الهاتف سداسي النواة.
يحتوي على ذاكرة عشوائية 8 جيجابايت.
يوجد في الهاتف مستشعر على الوجه لكي يتم التعرف.
تأتي الكاميرا الخلفية بأربعة أنواع مختلفة أحدهم العريضة بجودة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة 1.6 وجميع الكاميرات الأخرى تعد بنفس الجودة وهي 12 ميجا بكسل، أما فتحة العدسة هي المختلفة بينهم.
يحتوي الهاتف على فلاش مزدوج لكي تأخذ وضعية البانوراما في التصوير.
- كما أنه من المعروف أن الكاميرا الأمامية للهاتف مزدوجة وفتحة العدسة الخاصة بها 2.0.
- حيث أن من المعروف سعة البطارية 3420 ملي أمبير، والتي تكون من نوع ليثيوم بوليمر.
- كما انه يتميز بسرعة انترنت تتراوح فى شبكات 3G تصل حتى 42 ميجابايت. وشبكات 4G تصل حتى 1.2 جيجابايت وشبكات 5G تصل حتى 3.7 جيجابايت
- ومن الوظائف الاخرى التى يتمتع بها الهاتف من تقنيات HDR10 وتقنية Dolby Vision وتقنية True-tone وتقنية التدرج اللوني الواسع ووضع حماية العين و الوضع الليلي ويتمتع ب 16 مليون لون
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