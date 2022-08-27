المواصفات والتقنيات المميزة فى هاتف ايفون iPhone 14 Pro Max

اعلنت شركة Apple عن إصدار هاتف جديد سيتم طرحه خلال الفترة المقبلة مما أدى هذا الخبر إلى حدوث ضجة كبيرة بين الناس وذلك بسبب شغفهم وحبهم الكبير لجميع هواتف iPhone وثقتهم الكبيرة في الشركة، لذا فإن الهاتف الجديد يحمل العديد من المزايا والتي سنذكرها لكم خلال السطور القادمة لكي يكون لديكم جميع المعلومات التي تخص الهاتف ومعرفة كل ما يدور حوله قبل أن تقوموا بشراء الهاتف.

مواصفات الهاتف الخارجية

من خلال الوصف الخارجي للهاتف تستطيع أن تتخيل الهاتف بحوزتك، لذا قم بقراءة الآتي:

يمكننا أن نقسم هيكل الهاتف من حيث اللون، حيث يحتوي على العديد من الألوان منها الأبيض أو الأسود أو الأزرق.

أما مواد التصنيع حيث تم إدخال به الزجاج من الخلف ووجود إطار جانبي مصنوع من الألومنيوم.

أما مواد التصنيع حيث تم إدخال به الزجاج من الخلف ووجود إطار جانبي مصنوع من الألومنيوم. جاء وزن الهاتف في حدود 196 جرام.

طول الهاتف 163 ملم أما العرض 74.2 ملم والسمك 7.8 ملم.

حجم الشاشة 6.72 بوصة أي تأخذ 87.3 % من حجم الشاشة الكلي.

451 بكسل في كل نقطة.

مواصفات الهاتف الداخلية

بعد معرفة تلك المواصفات التي سنذكرها بالتأكيد سيزاد الشغف حتى تستطيع أن تشتري الهاتف لذا اقرأ الآتى: