نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث eFootball V 2.0.0 2023 تعويضات وإضافات في eFootball PES Mobile في المقال التالي
عمر شويل - جدة تحديث eFootball V 2.0.0 2023 والمفترض إطلاقه في هذا الشهر والذي يأتي به إصلاح المشاكل المتعلقة . في فئة لاعبين Foil داخل eFootball 2023 V 2.0.0 . حيث كانت المشكلة الظاهرة بأنه لا يتم عرض المؤثرات الخاصة به في اللعبة . كما أن eFootball PES Mobile 2023 وتلك المشكلة بها حدثت فقط في وقت توقيع العقد الخاص . باللاعب كذلك فيما يخص المؤثرات الأخري تعمل كما هي مع إضافات تمت عي eFootball Pes في الموسم الأخير . كما أن كونامي تعهدت بأنه سيتم إرسال تعويض لكافة مستخدمي لعبة إي فوتبول بيس في الأيام المقبلة . بسبب المشكلة التي ظهرت في Foil كما قامت أيضاً الشركة بتقديم الاعتذار علي موقعها الرسمي . وفيما يخص التحديث الأخير في أي فوتبول 2023 موبايل نتعرف عليها بسطور “موقع ثقفني” القادمة
تحديث eFootball V 2.0.0 2023 وما يتم منحه للاعبين
في تحديث eFootball V 2.0.0 2023 لهذا الشهر هناك العديد من المزايا يتم منحها للاعبين وهي كالتالي :-
- يحصل اللاعب في بيس 2023 موبايل علي مكافآت خلال وقت الحملة المحدد من كونامي .
- الحصول علي 230 من عملة eFootball كد أقصي مع 230 ألف EXP أذأ تم تسجيل الدخول 7 مرات خلال فترة الحملة .
- كما في eFootball 2023 V 2.0.0 تسجيل الدخول المرة الأولي تربح برنامج تدريبي X5 .
- المرة الثانية لتسجيل الدخول ربح برنامج تدريبي X4 .
- كذلك في حالة تسجيل دخولك مرة ثالثة تحصل علي 100 عملة من عملات eFootball PES .
- المرة الرابعة في الدخول علي موقع كونامي تحصل علي برنامج تدريبي أيضاً X5 .
- كما أن المرة الخامسة يتم ربح برنامج تدريبي X4 خاص باللعبة .
- أما في تسجيل دخولك للمرة السادسة تحصل علي 130 عملة من عملات إي فوتبول .
- وفي المرة السابعة يتم الحصول علي برنامج تدريبي أيضاً X5 .
- تلك المميزات خاصة بحملة Play eFootball Campaign .
- ذلك ضمن ما تم في تحديث اللعبة أما عن طريقة تحميلها نتعرف عليه بسطور مقال “موقع ثقفني” القادمة .
طريقة تحميل و تحديث eFootball V 2.0.0 2023
طريقة تحميل بيس 2023 موبايل تتم عبر خطوات سهلة جداً وهي كالآتي :-
- عبر حسابك الخاص بك علي متجر جوجل بلاي أو أبل ستور وفقاً لنوع هاتفك سجل الدخول .
- في حالة وجود اللعبة علي هاتفك كل ما عليك هو تحديث eFootball V 2.0.0 2023 بالضغط علي مربع التحديث .
- أما في حالة الرغبة في الحصول علي أي فوتبول 2023 موبايل قم بكتابة الاسم بمربع البحث .
- كما بعد ظهور لعبة eFootball 2023 V 2.0.0 قم بالضغط علي مربع تثبيت .
- تلك هي الخطوات التحديث أو التثبيت للعبة أما عن تصريحات كونامي نتعرف عليها بالسطور القادمة من “مقال موقع ثقفني” .
تصريحات كونامي عن أي فوتبول 2023 موبايل
جاءت التصريحات عن تحديث eFootball V 2.0.0 2023 من كونامي كالتالي :-
- المكافآت الخاصة بتسجيل الدخول ستكون متاحة يومياً الساعة 2 بالتوقيت العالمي .
- كما أن الحصول علي أي مكافأة من مكافآت eFootball PES Mobile 2023 تكون مرة واحدة باليوم .
- كذلك فيما يخص الطريقة الخاصة بالحصول علي المكافآت تتم عبر صندوق الوارد الخاص بك ويجب الحصول علي . المكافأة قبل انتهاء الصلاحية المحددة لها .
- أما عن فترة الحملة التي يتم الاستمتاع بالمزايا المشار لها نتعرف عليها بسطور مقال “موقع ثقفني” القادمة .
فترة حملة eFootball PES Mobile 2023
بعد أن يتم حصولك علي طريقة تحميل eFootball 2023 mobile علي هاتفك يجب أن تتمتع بالمزايا المشار لها . في الفترة من 25 أغسطس الجاري حتي يوم 10 من شهر أكتوبر القادم . كما عبر الحصول علي مزايا eFootball V 2.0.0 2023 يمكنك إكمال التحديثات . مقابل تلك المكافآت التي تحصل عليها . كذلك يجب عليك التعرف علي تفاصيل كل مكافأة من تلك المكافآت عبر قائمة التحقق من اللعبة ثم أضغط أيقونة المهمة . وبعد ذلك قائمة الأهداف وفي حالة صدور أي معلومات عن أي فوتبول 2023 موبايل سنوافيكم بها . بمقال جديد أن شاء الله عبر “موقع ثقفني” .
تحديث eFootball V 2.0.0 2023 المملوء بالتعويضات التي تعهدت بها شركة كونامي مع الإضافات المتعددة داخل . لعبة eFootball 2023 mobile الممتعة عرضنا تفاصيلها داخل مقال اليوم من “موقع ثقفني” .
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