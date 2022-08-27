انت الان تتابع خبر كل بياناتك الشخصية في خطر.. جوجل توجه تحذيرا عاجلا لمستخدمي أندرويد والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أطلقت شركة جوجل، تحذيرا للملايين من مستخدمي أندرويد، والتحقق من أجهزتهم بحثا وجود أي من 35 تطبيقا ضارا، كانوا قد تمكنوا من التسلل إلى متجر shoppingmode Google Play الرسمي، في وقت سابق من هذا العام، وطالبت عملاقة التقنية الأمريكية، بضرورة حذف هذه التطبيقات أن كنت قد قمت بتثبيت أحداها على جهازك، فتأكد من حذفها الآن.

ووفق ما ذكرته صحيفة "express" البريطانية، قال باحثو خبراء الأمن السيبراني بشركة BitDefender، إن هذه التطبيقات السيئة قادرة على عرض كمية كبير من الإعلانات غير المرغوب فيها على هواتف أندرويد، وأن ملايين الأشخاص قد قاموا بالفعل بتنزيل هذه التطبيقات من متجر جوجل بلاي.

وبين الخبراء أنه على الرغم من وجود تدابير صارمة في سوق تطبيقات أندرويد، والتي تمنع من وجود مثل هذه البرامج الضارة على منصتها للمساعدة على حماية المستخدمين، إلا أن الجهات الفاعلة في مجال التهديد تمكنت من تجاوز أنظمة الأمان التي وضعتها جوجل بطريقة مخادعة لتتواجد بين تطبيقات المتجر.

*تطبيقات أندرويد الضارة:

هذا وأشار خبراء BitDefender، إلى أن تلك البرامج الضارة تمكنت من تغيير اسمها ورمزها بعد تثبيتها على أجهزة الضحية، مما يساعد التطبيقات المخالفة على عدم اكتشافها على هاتف أندرويد الخاص بالضحية، وفي المجموع، قام مستخدمو أندرويد بتنزيل التطبيقات البالغ عددها 35 تطبيقا أكثر من مليوني مرة من متجر جوجل بلاي.

وقد تم تنزيل بعض التطبيقات الأكثر شيوعا التي اكتشفها خبراء BitDefender، بما في ذلك خرائط موقع GPS، أكثر من 100000 مرة، وفي محاولة منه لإخفاء سلوكه الضار غير هذا التطبيق بمجرد تنزيله على جهاز الضحية، تسميته بـ"الإعدادات" كمحاولة لإرباك مستخدمي أندرويد ثم بدأ في تقديم حمولة الإعلانات الضارة، والتي تعد من أشهر الطرق التي يستخدمها مجرمو الإنترنت لتحقيق الدخل من وجودهم على متجر جوجل بلاي.

*تطبيقات أندرويد الضارة:

ونصح خبراء BitDefender، باتباع النصائح التالية لتجنب تثبيت مثل هذه التطبيقات الضارة:

1- تجنب تثبيت التطبيقات التي لا تحتاج لاستخدامها.

2- تذكر حذف التطبيقات التي لم تعد تستخدمها.

3- كن حذرا من التطبيقات التي تحتوي على عدد كبير من التنزيلات وتعليقات قليلة أو معدومة.

4- كن حذرا من التطبيقات التي تطلب أذونات خاصة.

5- كن حذرا من التطبيقات التي تطلب الوصول إلى أذونات لا علاقة لها بالوظيفة المعلن عنها.

6- قم دائما بتشغيل حل أمني في الخلفية يمكنه اكتشاف السلوك الضار على جهازك، حيث لا يعني مجرد تنزيل تطبيق من متجر رسمي أنه آمن.

فيما يلي قائمة التطبيقات الـ35 التي يتعين عليك حذفها فورا من جهازك:

Walls light – Wallpapers Pack

Big Emoji – Keyboard

Grad Wallpapers – 3D Backdrops

Engine Wallpapers – Live & 3D

Stock Wallpapers – 4K & HD

EffectMania – Photo Editor

Art Filter – Deep Photoeffect

Fast Emoji Keyboard

Create Sticker for Whatsapp

Math Solver – Camera Helper

Photopix Effects – Art Filter

Led Theme – Colorful Keyboard

Image Warp Camera

Art Girls Wallpaper HD

Animated Sticker Master

Personality Charging Show

Sleep Sounds

Cat Simulator

Keyboard – Fun Emoji, Sticker

Smart QR Scanner

Volume Control

Phi 4K Wallpaper – Anime HD

Smart Wifi

My GPS Location

Smart QR Creator

Secret Horoscope

Smart GPS Location

QR Creator

Media Volume Slider

Secret Astrology

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