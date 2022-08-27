كل بياناتك الشخصية في خطر.. جوجل توجه تحذيرا عاجلا لمستخدمي أندرويد

ووفق ما ذكرته صحيفة "express" البريطانية، قال باحثو خبراء الأمن السيبراني بشركة BitDefender، إن هذه التطبيقات السيئة قادرة على عرض كمية كبير من الإعلانات غير المرغوب فيها على هواتف أندرويد، وأن ملايين الأشخاص قد قاموا بالفعل بتنزيل هذه التطبيقات من متجر جوجل بلاي.
وبين الخبراء أنه على الرغم من وجود تدابير صارمة في سوق تطبيقات أندرويد، والتي تمنع من وجود مثل هذه البرامج الضارة على منصتها للمساعدة على حماية المستخدمين، إلا أن الجهات الفاعلة في مجال التهديد تمكنت من تجاوز أنظمة الأمان التي وضعتها جوجل بطريقة مخادعة لتتواجد بين تطبيقات المتجر.
*تطبيقات أندرويد الضارة:
هذا وأشار خبراء BitDefender، إلى أن تلك البرامج الضارة تمكنت من تغيير اسمها ورمزها بعد تثبيتها على أجهزة الضحية، مما يساعد التطبيقات المخالفة على عدم اكتشافها على هاتف أندرويد الخاص بالضحية، وفي المجموع، قام مستخدمو أندرويد بتنزيل التطبيقات البالغ عددها 35 تطبيقا أكثر من مليوني مرة من متجر جوجل بلاي.
وقد تم تنزيل بعض التطبيقات الأكثر شيوعا التي اكتشفها خبراء BitDefender، بما في ذلك خرائط موقع GPS، أكثر من 100000 مرة، وفي محاولة منه لإخفاء سلوكه الضار غير هذا التطبيق بمجرد تنزيله على جهاز الضحية، تسميته بـ"الإعدادات" كمحاولة لإرباك مستخدمي أندرويد ثم بدأ في تقديم حمولة الإعلانات الضارة، والتي تعد من أشهر الطرق التي يستخدمها مجرمو الإنترنت لتحقيق الدخل من وجودهم على متجر جوجل بلاي.
*تطبيقات أندرويد الضارة:
ونصح خبراء BitDefender، باتباع النصائح التالية لتجنب تثبيت مثل هذه التطبيقات الضارة:
1- تجنب تثبيت التطبيقات التي لا تحتاج لاستخدامها.
2- تذكر حذف التطبيقات التي لم تعد تستخدمها.
3- كن حذرا من التطبيقات التي تحتوي على عدد كبير من التنزيلات وتعليقات قليلة أو معدومة.
4- كن حذرا من التطبيقات التي تطلب أذونات خاصة.
5- كن حذرا من التطبيقات التي تطلب الوصول إلى أذونات لا علاقة لها بالوظيفة المعلن عنها.
6- قم دائما بتشغيل حل أمني في الخلفية يمكنه اكتشاف السلوك الضار على جهازك، حيث لا يعني مجرد تنزيل تطبيق من متجر رسمي أنه آمن.
فيما يلي قائمة التطبيقات الـ35 التي يتعين عليك حذفها فورا من جهازك:
Walls light – Wallpapers Pack
Big Emoji – Keyboard
Grad Wallpapers – 3D Backdrops
Engine Wallpapers – Live & 3D
Stock Wallpapers – 4K & HD
EffectMania – Photo Editor
Art Filter – Deep Photoeffect
Fast Emoji Keyboard
Create Sticker for Whatsapp
Math Solver – Camera Helper
Photopix Effects – Art Filter
Led Theme – Colorful Keyboard
Image Warp Camera
Art Girls Wallpaper HD
Animated Sticker Master
Personality Charging Show
Sleep Sounds
Cat Simulator
Keyboard – Fun Emoji, Sticker
Smart QR Scanner
Volume Control
Phi 4K Wallpaper – Anime HD
Smart Wifi
My GPS Location
Smart QR Creator
Secret Horoscope
Smart GPS Location
QR Creator
Media Volume Slider
Secret Astrology
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