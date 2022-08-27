vivo v23 pro .. موصفات تأخد العقل وسعره على قد الأيد

انت الان تتابع خبر .. موصفات تأخد العقل وسعره على قد الأيد والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت الشركة الصينية vivo المتخصصة في الهواتف الذكية عن طرح الإصدا الجديد من vivo v23 pro، في الكثير من الأسواق العالمية.

وأكدت الشركة الصينية أن vivo v23 pro يتملك العديد من الموصفات التي يتميز بها مع نفس الفئة السعرية مع الكثير من الهواتف الأخري الموجودة في الأسواق.

سعر vivo v23 pro :

النسخة 128 جيجا مع 8 جيجارام في مصر بسعر 8100 جنيه.

النسخة 256 جيجا مع 12 جيجا رام بسعر 9200 جنيه.

مميزات vivo v23 pro :