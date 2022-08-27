vivo v23 pro .. موصفات تأخد العقل وسعره على قد الأيد

انت الان تتابع خبر .. موصفات تأخد العقل وسعره على قد الأيد والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أعلنت الشركة الصينية vivo المتخصصة في الهواتف الذكية عن طرح الإصدا الجديد من vivo v23 pro، في الكثير من الأسواق العالمية.
وأكدت الشركة الصينية أن vivo v23 pro يتملك العديد من الموصفات التي يتميز بها مع نفس الفئة السعرية مع الكثير من الهواتف الأخري الموجودة في الأسواق.
سعر vivo v23 pro :
- النسخة 128 جيجا مع 8 جيجارام في مصر بسعر 8100 جنيه.
- النسخة 256 جيجا مع 12 جيجا رام بسعر 9200 جنيه.
مميزات vivo v23 pro :
- يدعم خاصية Steadiface Selfie
- سرعة شحن البطارية بقدرة 44 وات
- الكاميرا الأمامية بدقة 50 ميجا بيكسل مع مثبت بصري، أما الكاميرات الخلفية 108 ميجا بيكسل، و8 ميجا بيكسل للتصوير الواسع، و2 ميجا بيكسل لصور الماكرو.
- شاشة AMOLED بحجم 6.56 بوصة بمعدل ترميز 90 هرتز مع تقنية HDR10+
- نظام التشغيل أندرويد 12
- رمات تبدأ من 8 جيجا رام وحتى 12 جيجا رام،
- يتواجد بألوان الأزرق والأخضر والذهبي وتتغير ألوانه عندما يتعرض للشمس.