انت الان تتابع خبر سعر ومواصفات هاتف Vivo 25 pro.. لو شايل فلوس على جنب الموبايل دا هيناسبك والان مع التفاصيل

سعر ومواصفات هاتف Vivo 25 pro

سعة البطارية: 4500 ملي امبير، ويدعم خاصية الشحن اللاسلكي والشحن السريع بقوة 80 وات

يدعم كافة شبكات الجيل الخامس

فيه منفذ USB

كاميرا خلفية ثلاثية الأبعاد دقتها 64 ميجابكسل

كاميرا أمامية ذات جودة عالية 12 ميجابكسل

كاميرا لصور البروتريه 32 ميجا بكسل

يعمل وفق نظام اندرويد 12

معالج من انتاج شركة ميديا تيك يولد 1300 SOC

قياس الشاشة 6.56 بوصة مع معدل تحديث 120 هرتز

سعر هاتف Vivo 25 pro في مصر

سعر Vivo 25 pro في مصر

رياض - احمد صلاح - سوف يطرحفي أسواق الهواتف العالمية بدءًا من منتصف سبتمبر القادم، هذا بعد أن أعلنت فيفو عن إطلاق هذا الإصدار في الاسبوع الماضي في آخر مؤتمر لها، صرحت فيه عن موعد الإطلاق كما بينت أهم مواصفات الهاتف المترقبة منوهةً إلى مميزات جديدة في البطارية منها الشحن السريع بقوة 80 وات، في مقالنا هذا سوف نستعرض لكم أهم وأبرز مواصفاته وسعره في السوق المحلية للهواتف في مصر.من المتوقع أن يكون سعر الهاتف في مصر حوالي 9600 جنيه، ذلك أن سعره في الدولار الأميركي تقريبا 500$، وبحسب تصريحات الشركة فإنها ستطرحه اولا في الهند باعتبارها ثاني اكبر سوق مستهلك للهواتف الذكية في العالم.h