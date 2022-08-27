انت الان تتابع خبر سعر ومواصفات هاتف Vivo 25 pro.. لو شايل فلوس على جنب الموبايل دا هيناسبك والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - سوف يطرح Vivo 25 pro في أسواق الهواتف العالمية بدءًا من منتصف سبتمبر القادم، هذا بعد أن أعلنت فيفو عن إطلاق هذا الإصدار في الاسبوع الماضي في آخر مؤتمر لها، صرحت فيه عن موعد الإطلاق كما بينت أهم مواصفات الهاتف المترقبة منوهةً إلى مميزات جديدة في البطارية منها الشحن السريع بقوة 80 وات، في مقالنا هذا سوف نستعرض لكم أهم وأبرز مواصفاته وسعره في السوق المحلية للهواتف في مصر.
سعر ومواصفات هاتف Vivo 25 pro
- سعة البطارية: 4500 ملي امبير، ويدعم خاصية الشحن اللاسلكي والشحن السريع بقوة 80 وات
- يدعم كافة شبكات الجيل الخامس
- فيه منفذ USB
- كاميرا خلفية ثلاثية الأبعاد دقتها 64 ميجابكسل
- كاميرا أمامية ذات جودة عالية 12 ميجابكسل
- كاميرا لصور البروتريه 32 ميجا بكسل
- يعمل وفق نظام اندرويد 12
- معالج من انتاج شركة ميديا تيك يولد 1300 SOC
- قياس الشاشة 6.56 بوصة مع معدل تحديث 120 هرتز