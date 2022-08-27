“تحديث” تردد قناة نسمة الجديد على نايل سات وعرب سات 2022.. قناة Nessma TV لمشاهدة البرامج الترفيهية والثقافية والمتنوعة تعتبر قناة نسمة واحدة من القنوات التونسية الشهيرة التي تحقق نجاح كبير في تونس وفي الدول العربية بشكل عام، وذلك لما تقوم بتقديمه على مدار اليوم من عرض كل ما هو جديد ومتنوع، والتي تنال نسب مشاهدة مرتفعة بداية من انطلاقها وحتى الآن في حينه الدول العربية، وبالتزامن مع تحديث التردد الخاص بالقناة نجد ان اهتمام الكثير من المتابعين بالحصول على التردد الجديد الخاص بالقناة على الأقمار الصناعية المختلفة، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور تحديث تردد قناة نسمة الجديد على نايل سات وعرب سات.

تحديث تردد قناة نسمة الجديد 2022

قناة نسمة تي في هي واحدة من اشهر القنوات التي التونسية، والتي تعمل على تقديم مجموعة واسعة من البرامج الترفيهية والثقافية والمتنوعة، كما تعرض العديد من البرامج الاجتماعية والفنية المميزة، وكذلك بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من المسلسلات العربية والأجنبية المدبلجة أو المترجمة، حيث انها من القنوات التي تحرص دائما على تحديث وتغيير محتواها لمنح مشاهديها الأفضل حتى لا يشعرون بالإزعاج أو الملل، والتي تقدم المحتوى الخاص بها على مدار اليوم بدون توقف وبشكل مجاني بالكامل لو الأقمار الصناعية المختلفة، حيث تحظى بملايين المشاهدات يوميا والتي تزداد بشكل ملحوظ.

تردد قناة نسمة الجديد على نايل سات 2022

يمكن ان يتم استقبال قناة نسمة لمتابعة افضل البرامج والمسلسلات التي تقدم بشكلٍ مجاني بدون تشفير، من خلال استقبال التردد الجديد الخاص بالقناة على القمر الصناعي نايل سات، والذي جاء على النحو التالي.

تردد قناة نسمة التونسية الجديد على القمر الصناعي نايل سات هو 11657.

من خلال اختيار معدل الترميز 27500.

الاستقطاب الخاص بالقناة العمودي.

من خلال معامل تصحيح الخطا 2/3.

تردد قناة نسمة الجديد على عرب سات 2022

تابع الآن قناة نسمة من خلال التردد الجديد للقناة على القمر الصناعي عرب سات، وقد جاء التردد على النحو التالي.

تردد قناة نسمة الجديد على القمر الصناعي عرب سات هو 12643.

من خلال اختيار الاستقطاب الافقي.

عن طريق اختيار معدل الترميز الجديد وهو 27500.

من خلال اختيار معامل تصحيح الخطا الخاص بالقناة 5/6.