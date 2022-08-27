سعر ومواصفات سامسونج جالكسي Samsung Galaxy s23 وحش الهواتف بطارية عملاقة وإمكانيات ولا في الخيال

Samsung Galaxy s23 شركة سامسونج أحد أهم الشركات المصنعة للهواتف الذكية على مر السنين وأثبتت قدرتها على تحدى ومواكبة التطورات الهائلة والتكنولوجيا المتطورة التي تكتسح العالم ، في هذه الأيام أصبح يتم إنتاج هاتف ذكى أو أكثر يوميا بمميزات وإمكانيات حديثة ومتطورة ولكن شركة سامسونج ما زالت مستمرة وقادرة على مواجهة الصعوبات وإذا كان هناك نقص في أحد منتجاتها تتعلم وتقوم بإصلاحه في المنتج الذى يليه.

منافس الايفون بقوة سعر و مواصفات Samsung Galaxy S23 Ultra في جميع الدول العربية

المواصفات الداخلية لهاتف Samsung Galaxy s23

يتمتع هذا الهاتف الحديث والذى لم يطرح بعد فى الأسواق بعدد من المميزات تفوق الوصف منها:

الهاتف يطلق عليه اسم Samsung Galaxy s23 Ultra 5G.

نظام التشغيل:أندرويد 13.

الرام:12/8 جيجا رام.

الشاشة:6/8 بوصة Dynamic AMOLED 2C .

المعالج: Snapdragon 8Gen2 ثمانى النواة.

التخزين:128/256/512 جيجابايت/تيرابايت.

الكاميرا: خلفية رباعية 108+10+10+12 /أمامية.

البطارية:5000 ملي أمبير.

الشبكة:2C,3G,4G,5G.

عدد الشرائح:2SIM.

المواصفات الخارجيه لهاتف Samsung Galaxy s23

المظهر الخارجي للهاتف شيك ومميز وفريد من نوعه مما يجعله الخيار الامثل لكل مشترى

الألوان:

احمر،اخضر،ازرق سماوي،ابيض،جرافيت،فانتوم اسود،بورجوندى.

الابعاد:163.3×77.9×8.9ملم (6.43×3.07×0.53 بوصة).

خامة ظهر الهاتف:زجاج والإطار من الألومنيوم.

مقاومة الماء: الجهاز مقاوم للماء والغبار بمعيار IP68لعمق متر ونصف لمدة تصل إلى نصف ساعة.

مقاس الشاشه:6.8 بوصة.

الوان الشاشه :1 مليار لون.

كما أنه قلم: يحتوى الهاتف على قلم زمن انتقال وملى للثانية.

حيث أنه بالإضافة إلى ذلك تكون طبقة الحماية: يتوافر فى الجهاز طبقة حماية للشاشة الأمامية من زجاج كورنينج غوريلا

فيكتوس بلس.

كما أنه من المعروف أن دقة الشاشة :1440×3080 بكسل.

كثافة البكسيلز:500 بكسل /بوصة.

سطوع الشاشة :أقصى سطوع الشاشة 1750 شمعة+خاصيةHDR 10.

الكاميرا الخلفية: رباعية.

سعر هاتف سامسونج جالكسي

حيث أنه من المعروف أن سعره في السوق المصري للنسخة ١٢٨ جيجا بحوالي ٣٠.٥٠ جنية

أما عن المملكة العربية السعودية فيقدر سعر النسخة ١٢٨ بسعر ٥٢٩٩ ريال سعودي.

أما عن سعر النسخة ١٢٨ جيجا في الكويت بسعر ٤٣٠ دينار.

وبالطبع تختلف الأسعار من نسخة لأخري وكلمه زادت مساحة الهاتف زاد ثمنه.

لذلك في حالة الرغبة فى شراء الهاتف يمكنك أن اتباع كل التفاصيل الخاصة بهذا هاتف بكل سهولة ودون وجود أي مشكلة في الأمر.