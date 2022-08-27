نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسريبات لعبة جراند ثفت أوتو 6 عن كيفية تحميلها وأحداثها الجديدة وموعد نزول لعبة GTA 6 في المقال التالي

عمر شويل - جدة لعبة جراند ثفت أوتو 6 ، نحن على أعتاب نسخة جديدة ستكون أسطورية من لعبة GTA 6. وهي النسخة الأحدث من شركة روكستار جيمز حيث قررت شركة روكستار إطلاق جيل جديد من اللعبة بعد النجاح الساحق التي حققته جاتا 5 وجاتا سان اندرياس. وهناك تسريبات صحيحة حول اللعبة كما أن هناك تسريبات خاطئة. ومن ضمن التسريبات الخاطئة هي إمكانية تحميل لعبة Grand Theft Auto 6 متاحة على المنصات المختلفة. وهذه تعتبر أخبار مضلله وليست صحيحة. واليوم سوف نتعرف سويا على أهم تسريبات تحميل جراند ثفت أوتو 6 الجديدة وموعد نزولها الرسمي من الشركة المصدرة وكيفية التنزيل الصحيحة والرسمية. وذلك من خلال الخطوات التي سنسردها لمتابعينا من خلال الفقرات التالية.

طريقة تحميل لعبة جراند ثفت أوتو 6

تحميل لعبة Grand Theft Auto 6 يعتبر من الموضوعات التي سيتم البحث عنها فور إطلاق اللعبة رسميا. حيث يتم متابعة الخطوات التالية ويجب تنفيذها فور إطلاق اللعبة في موعدها الرسمي.

يجب استخدام الكمبيوتر في عملية التنزيل واتصال الكمبيوتر مع شبكة أنترنت سريعة لضمان تنزيل اللعبة بسرعة حيث أن اللعبة سيتجاوز حجمها 60 جيجا بايت.

كما يجب فتح متصفح كروم ومن علامة البحث يتم البحث عن موقع شركة روكستار الرسمي.

بعد ظهور نتائج البحث يجب الدخول على أول نتيجة من الموقع الرسمي للعبة.

ثم الآن تتم عملية تسجيل الدخول بحساب فيسبوك أو حساب جوجل.

كذلك من خلال علامة بحث المتاحة داخل الموقع نبحث عن تحميل لعبة GTA 6 .

. بالطبع ستظهر اللعبة على الفور يجب النقر عليها ليتم تحويل كل من يريد اللعبة إلى صفحة الدفع الإلكتروني. كما يتم الدفع بالطرق المتاحة في كل دولة. ولكن حتى الآن لم يتم تحديد سعر تحميل جراند ثفت أوتو 6 الرسمي.

الرسمي. بعد نجاح عملية الدفع سوف يتم البدء في نزول ملفات لعبة جراند ثفت أوتو 6 على الكمبيوتر. وقد تستغرق عملية التحميل وقتا طويلا حث أن حجمها كبير كما ذكرنا مسبقا.

بعد عملية التحميل يتم اتصال الجهاز الذي سيتم تشغيل اللعبة عليه ويتم نقل اللعبة على الجهاز ثم تنصيبها بسهولة.

موعد نزول وتحميل لعبة Grand Theft Auto 6

اللعبة حتى الآن في عمليات التطوير الأخيرة من قبل مطوري روكستار. وكان من المقرر رسميا أن يتم إطلاق وتحميل لعبة جراند ثفت أوتو 6 منذ العام الماضي. ولكن تم تأجيل هذا الحدث ولدينا تسريبات حول الموعد الرسمي المتوقع. حيث سيكون بنسبة تتخطى 80% أن هناك نسخة تجريبية سيتم إطلاقها على أجهزة معينة ليتم تجربة لعبة GTA 6. وفور نجاح النسخة التجريبية سوف يتم نزولها رسميا ومتوقع نزول هذه النسخة في أوائل العام المقبل 2023 بالتحديد أول ثلاثة أشهر.

أحداث لعبة GTA 6 الجديدة

لعبة جراند ثفت أوتو 6 سوف تختلف كثيرا عن النسخ السابقة في مدينة اللعب والأشخاص وأيضا شكل الملابس والسيارات والطائرات. حيث هناك تسريبات من إحدى مطوري اللعبة بأن هناك بطولة نسائية رئيسية في هذه النسخة. وليس ذلك لإثارة الجدل بل لاستقطاب النساء إلى اللعب بدلا من رجال فقط الذي تم استقطابهم من قبل بالفعل. وذلك عن طريق البطولة الذكورية في النسخ السابقة. كما ستتم أحداث اللعبة في مدينة لوس انجلوس الأمريكية. كذلك ستدور أحداث لعبة Grand Theft Auto 6 في زمن سابق وليس مستقبلي تحديدا في ثمانينات القرن الماضي. وسوف يتضمن زمن اللعبة الملابس والسيارات والطائرات وكذلك المباني الرئيسية.

الأجهزة المدعومة لتشغيل و تحميل جراند ثفت أوتو 6

كما ذكرنا بأن هناك نسخة تجريبية سوف يتم إصدارها في أوائل 2023. ويجب الأخذ في الاعتبار أنه سيتم تجربة اللعبة على أجهزة محدودة وليس جميع أنظمة التشغيل. حيث أن لعبة GTA 6 سوف يتم تجربتها على أجهزة بلاي ستيشن 5 وبلاي ستيشن 5 برو. مع إكس بوكس إس وإكس بوكس إكس إس وسيريس. وسوف يكون هناك أحتمال تشغيل اللعبة فيما بعد على نظام الكمبيوتر وربما الهواتف المحمولة أيضا.

والآن عزيزي القارئ لقد عرضنا لك كل ما هو جديد عن لعبة جراند ثفت أوتو 6 الجديدة. كما عرضنا لك كيفية تحميل لعبة GTA 6 من الموقع الرسمي وأهم أحداثها الأسطورية. نتمنى أن تكون اللعبة تزيد من الإثارة والمتعة كما نتمنى لجميع متابعينا الصحة والسلامة.