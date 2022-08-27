انت الان تتابع خبر حيلة إخفاء ظهورك في واتساب وانت متصل .. وإخفاء مشاهدة الحالة في الواتس الرسمي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بامكانك إخفاء الظهور في واتساب وأنت متصل، كما بالامكان إخفاء مشاهدة الحالة، و الحصول على الكثير من المزايا الأخرى التي يقدمها الواتساب للمستخدمين، لاسيما فيما يتعلق بالخصوصية والأمان.

وهناك الكثيرين يرغبون بإخفاء ظهورهم في التطبيق كي لا يعرف أحد بتواجدهم عليه أو إزعاجهم من قبل المتطفلين، أو تلقيهم رسائل في الأوقات الغير مناسبة، لذلك سوف نوضح لكم طريقة اخفاء الظهور وانا متصل على الواتساب.

طريقة إخفاء ظهورك في واتساب وأنت متصل

سنتعرف سوياً عن كيف تخفي تواجدك في الواتس لجميع المتطفلين والمزعجين على التطبيق، ويمكنك ذلك من خلال الخطوات التالية:

الدخول على تطبيق الواتساب على الهاتف الذكي.

اضغط على الثلاث نقاط في أعلى التطبيق.

ثم انقر على “الإعدادات”.

اختار كلمة “حساب”.

ومن ثم اضغط على “الخصوصية”.

اختيار من قائمة الخيارات “آخر ظهور”.

ثم انقر على خيار “لا أحد”.

كيف اخفي ظهوري في الواتس وانا متصل في الايفون

يمكن الآن لأصحاب الآيفون التمتع بميزة اخفاء متصل الان في الواتس اب للآيفون دون تحميل أي تطبيقات على الهاتف، وذلك من خلال هذه الخطوات التالية:

الدخول على الواتساب الأصلي عبر الآيفون.

الانتقال إلى “إعدادات التطبيق”.

اضغط على اختيار “إعدادات الدردشة”.

ثم انقر فوق “خصوصية”.

بعد ذلك عليك النقر على “الإعدادات المتقدمة”.

الضغط علة “الطابع الزمني” والذي يناسبك.

ثم اختيار “لا أحد”. وبذلك تكون قد قمت بإخفاء متصل الآن وأن مازالت أون لاين

إخفاء مشاهدة الحالة الواتس اب

عندما يتم الضغط على حالة أحدي الأصدقاء على WhatsApp، ستري هذا الشخص أنك قمت بتشغيل حالته ورؤيتها، قد يكون هذا شيئًا تريد تجنبه إذا كنت لا تريد أن تكون في قائمة الأشخاص المرئية لحالته التي تحاول تجنب ذلك الشخص.

وحتى تتمكن من ذلك يمكنك القيام ببعض الأمور التي تساعدك على إخفاء مشاهدة الحالة الخاصة بشخص على الواتساب وهي من خلال تعطيل علامة قراءة الرسائل، أو يمكنك أن تقوم بفصل الانترنت على الهاتف الذكي أو الواي فاي الخاص بالانترنت، وبذلك يمكنك الرؤية دون أن يعلم الشخص أنك قمت بمشاهدة الحالة الخاصة به