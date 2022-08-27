نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة سبيستون الجديد 2022|| حقيقة الشائعات المنتشرة حول اغلاق قناة سبيستون في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم تردد قناة سبيستون 2022 وطريقة تثبيتها على كل الأقمار الصناعية العربية المختلفة، وقناة سبيستون قناة تستهدف الاطفال وصغار السن وقدم محتوى تربوي هادف وعمل على دبلجة أفلام الكرتون التي تحمل رسائل نبيلة، ويعمل عليها فريق عمل متخصص في الدبلجة والمونتاج والتدقيق اللغوي والإخراج الفني والصوتي، وهي قناة عريقة حيث تعتبر هي القناة الأشهر من بين قنوات الأطفال في الوطن العربي على مدار سنوات طويلة، وقد خرجت بعدها العديد من القنوات التي تستهدف الاطفال إلا أن سبيستون لا تزال محتفظة بلونها الفريد والمميز.

قناة سبيستون 2022

قناة سبيستون من اقدم قنوات الأطفال في الوطن العربي وهي قناة قائمة على دبلجة الأفلام الكرتونية من اليابان وأمريكا وفرنسا والعديد من الدول المشهورة بانتاج أفلام الكرتون وتقوم سبيتون بعمل الدبلجة والمونتاج اللازم بواسطة فريق عمل متخصص، كما تقدم القناة الكثير من الأغاني الهادفة والفواصل التعليمية المحببة والمميزة ولها الكثير من الأغاني الشهيرة العالقة باذهان عدة أجيال عاصرت القناة وترتب على أفلامها وفقراتها المختلفة. وتحرص القناة على تقديم برامج متطورة باستمرار لتواكب التغيرات العصرية ويمتاز محتوى القناة بكونه خالي من البرامج غير الهادفة والابتذال ويقوم بحذف أي مشاهد او حوارات تتنافى مع قيم الاسرة العربية والمسلمة.

تردد قناة سبيستون على الاقمار الصناعية

تم تغيير تردد القناة على القمر الصناعي عرب سات لتحسين جودة الأداء الصوتي والمرئي والتردد هو:

التردد 12341.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب H عمودي.

معامل تصحيح الخطأ : 6/5.

الجودة : SD.

أما عن تردد سبيس تون 2022 على نايل سات فهو كالتالي:

التردد 11785.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب H عمودي.

معامل تصحيح الخطأ 6/5.

الجودة : SD.

حقيقة إغلاق قناة سبيستون بشكل نهائي

تناقلت منصات الـسوشيال ميديا شائعات عن إغلاق قناة سبيستون وعن ظهور بانر على شاشتها كتبوا فيه «لقد تم إغلاق قناة سبيستون، الوداع يا شباب المستقبل.. لن نعود بعد قليل هذه المرة نتمنى لكم حياة سعيدة»، إلا أنه اتضح لاحقا أن جميع هذه الاخبار أخبار كاذبة لا صحة لها، ونفى الموقع الإلكتروني للقناة رسميًا هذه الشائعات ويقوم الموقع بعرض جميع مواعيد وجداول عروض البرامج بالإضافة إلى الأخبار الجديدة المتداولة مع بياناتها الرسمية.