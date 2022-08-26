نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل طريقة لشحن آلاف شدات ببجي 2022 لجميع الدول العربية في المقال التالي
تحتل لعبة ببجي مكانة كبيرة لدى العديد من الفئات العمرية في جميع أنحاء العالم، وفي هذا الصدد نجد أن الكثير من تلك الفئات المختلفة ينبهر بالحسابات المميزة والتي تجد بها بدلات خرافية وأسلحة ذات طابع مميز، ولذلك يتسائل الكثيرين عن الطريقة الأسهل لشحن شدات ببجي، حيث تتنوع طرق الحصول على شدات ببجي من العديد من المصادر، إلا أنه أفضل المصادر التي تكون آمنة على حسابك هي المصادر الرسمية، فهي تضمن عدم سرقة الحساب من قبل المخترقين أو من ينصبون الأكمنة لنزع حسابك عنك، ولذلك سنشير إلى أبرز الطرق الرسمية التي يمكنك من خلالها شحن آلاف شدات ببجي إلى حسابك.
طرق شحن شدات ببجي 2022
تجدر الإشارة إلى أن الطريقة التي سنستعين بها هي من خلال الموقع الرسمي لشحن شدات ببجي، فكل ما عليك أن تتبع الخطوات التالية:
- ابحث عن موقع midasbuy ثم قم بالدخول إليه من خلال محرك البحث المفضل لديك في هاتفك.
- قم بإنشاء حساب في الموقع إذا كانت هذه مرتك الأولى في زيارته.
- افتح حسابك في لعبة ببجي ثم انسخ رقم الآيدي الخاص بك.
- في موقع midas buy ادخل على قسم pubg وذلك لشراء عدد الشدات التي تريدها.
- الشدات المطلوبة لشحن الموسم الواحد هي 330 شدة.
- يمكنك شراء المزيد لأغراض أخرى بالطبع ولكن إذا كان الغرض هو تجديد أو شحن الموسم فقط فلن تحتاج أكثر من ذلك.
- أدخل رقم الآيدي في الخانة المخصصة للشحن ثم قم بالتأكيد ليظهر اسمك وتتأكد أنك وضعت رقم الحساب بالطريقة الصحيحة.
- اختار عدد الشدات الذي تحتاج إليه.
- اختار وسيلة الدفع المفضلة لديك، علما بأنه تتوافر في معظم الدول العربية ثلاثة طرق للدفع، الأولى من خلال البطاقات البنكية ويشجع الموقع على تلك الوسيلة فيقدم نقاط إضافية لمستخدميها، بالإضافة إلى شدات إضافية عند الشحن من خلالها، فضلا عن كونها الطريقة الأرخص لشحن الشدات.
- الطريقة أو وسيلة الدفع الثانية هي من خلال موقع onecard وتقوم من خلاله بالشحن ثم شحن حسابك في ببجي ولكن يعيب هذه الطريقة أنها مكلفة للغاية.
- الطريقة الأخيرة من خلال رصيد الهاتف المحمول بحسب الشركة التي أنت تابع لها، ولكن يعيب تلك الطريقة أنه لا تأخذ شدات إضافية فضلا عن أن تكلفة شحن الرصيد في بعض البلدان العربية غالية، فتدفع مبلغا عاليا وتأخذ رصيد أقل مما دفعت، وكذلك لا يمكن من خلالها شحن شدات بأرقام كبيرة فستضطر للشحن على عدة مرات.
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