نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ٍخصومات على iPhone 13 pro max وعلى ايفون 11 من جرير بالسعودية في المقال التالي

أطلقت مكتبة جرير خصومات جبارة على iPhone 13 pro max وكذلك هناك خصم كبير على آبل ايفون 11، وتعد هواتف آيفون من الهواتف الناجحة للغاية في المملكة العربية السعودية، ونجحت شركة آبل الأمريكية في حصد ملايين المعجبين حول العالم لاسيما في السعودية وذلك لكونها تقدم تجارب أداء قوية، وتحتوي هذه الهواتف على كاميرات قوية ويحتوي ايفون 13 برو ماكس على أقوى كاميرا لدى هواتف شركة ابل الأمريكية بدقة 12+12+12 ميجا بكسل. ٍخصومات على iPhone 13 pro max وعلى ايفون 11 من جرير بالسعودية هناك خصم على ايفون 13 برو ماكس بقيمة 9% وسعره أصبح 6999 ريال سعودي.

وفي الوقت نفسه يمكن الحصول على خصم إضافي 20% عند استخدام بطاقات فيزا بنك الراجحي.

مواصفات الهاتف يأتي بمساحة 1 تيرا بايت و5g.

سعر الهاتف قبل الخصم كان 7699 ريال سعودي بنسبة خصم 700 ريال سعودي. مواصفات ايفون 13 برو ماكس في المملكة العربية السعودية مقاس الشاشة 6.7 بوصة.

وفي الوقت نفسه دقة الكاميرا الخلفية هي 12+12+12 ميجا بكسل.

تحتوي كاميرا الهاتف على نظام ثبات صورة بصري مزدوج + 2 فاصل زمني للوضع الليلي.

كذلك تأتي كاميرا الهاتف مع إمكانية تقريب بصري.

عدد مراكز المعالجة النواه سداسي النواة.

شبكات الاتصال المدعومة من قبل الهاتف 5g.

نوع الشريحة الخاصة بالهاتف شريحة نانو وكذلك شريحة إلكترونية.

يحتوي الهاتف على بطارية ليثيوم أيون وطريقة شحن الهاتف هي شحن سلكي ولا سلكي.

الهاتف يدعم تقنية الشحن السريع بقوة 20 واط. عروض على ايفون 11 بالإضافة إلى عروض iPhone 13 pro max من مكتبة جرير هناك خصم على ايفون 11 بنسبة 30%، وسعر الهاتف بعد الخصم أًصبح 2099 ريال سعودي.

وفي الوقت نفسه الهاتف يحتوي على مساحة تخزين داخلية هي 64 جيجا بايت.

مقاس الشاشة هو 6.1 بوصة.

دقة وضوح الكاميرا الخلفية هي 12+12 ميجا بكسل بالإضافة إلى الكاميرا الأمامية 12 بدقة ميجا بكسل.

نظام تشغيل الهاتف هو iOS 13 ويمكن تحديث النظام إلى أحدث نظام متوفر لدى أبل.

لون الهاتف ضمن العرض هو اللون الأخضر.

يدعم الهاتف خاصية الشحن اللاسلكي، كذلك الهاتف يدعم تقنية الشحن السريع مثل ايفون 13 برو ماكس.

تحتوي الكاميرا الخلفية في الهاتف على فلاش قوي. عمر شويل - جدة ٍخصومات على iPhone 13 pro max وعلى ايفون 11 من جرير بالسعودية - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ٍخصومات على iPhone 13 pro max وعلى ايفون 11 من جرير بالسعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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