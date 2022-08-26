نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقعات سعر أيفون ١٤ iphone 14 pro max في الإمارات والسعودية والعراق في المقال التالي
بعدما قامت شركة Apple بإصدار الهاتف الجديد وهو آيفون 14 برو ماكس، حيث جاء هذا الإصدار بالعديد من المميزات التي تفوقت على مميزات الإصدار السابق وهو آيفون 14 ويتميز الهاتف بشاشة كبيرة وتأتي بقياس 6.7 كما أنه يعمل بواسطة معالج قوي وهو A16 Bionic وهذا المعالج مقترن بذاكرة وصول عشوائية وهي 6 جيجابايت، والعديد من التفاصيل الخاصة بالهاتف وسعره سنذكرها خلال السطور القادمة.
مواصفات هاتف آيفون 14 برو ماكس
يأتي الهاتف بألوان كثيرة وهي الجرافيت والذهبي والأسود، لكن كل لون يتم وضع سعر محدد له، لكن علينا أن نذكر أن الهاتف بجميع ألوانه مصنوع من الزجاج والإطار الخاص به من الفولاذ والذي يقاوم الصدأ بشراسة كبيرة، وهناك تفاصيل أخرى كالآتي:
- يحتوي الهاتف على مستشعر للتعرف على الوجه ومستشعر آخر للدوران والتسارع.
يوجد للهاتف أنواع مختلفة للذاكرة الداخلية ومنها 512 جيجابايت و 128 256 و 1 تيرابايت.
تدعم البطارية الشحن السريع والسعة الخاصة بها تأتي من نوع ليثيوم.
ينتمي الهاتف إلى نظام تشغيل IOS 16.
سيتم توفير الهاتف بالأسواق في 16 سبتمبر هذا العام.
سعر الهاتف في مختلف البلاد
يختلف بالتأكيد سعر الهاتف من بلد إلى أخرى، لذا سوف نذكر السعر في أكثر من بلد ومن ضمنهم مصر والسعودية:
- يبلغ سعر الهاتف بالدولار 1340 وفور ارتفاع سعر الدولار في بعض البلاد سيختلف سعر الهاتف بالتأكيد، وبالتالي سيكون أغلى من السابق.
- في مصر يصل سعر الهاتف إلى 25.671 جنيه مصري
- أما في السعودية فإن السعر يصل إلى 5.990 ريال سعودي.
- كما أنه تم الإعلان عن أبرز أسعار الهواتف والتي تكون موجودة في العديد من البلدان ومنها 950 دينار هو سعر هاتف آيفون 14 برو ماكس في الأردن.
- 4.921 درهم هو سعر الهاتف في الإمارات.
- سعر الهاتف في العراق هو 1.966.400 دينار.
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