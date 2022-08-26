سعر ومواصفات ايفون 14 برو ماكس iPhone 14 Pro Max في مصر والسعودية 

سعر ومواصفات ايفون 14 برو ماكس، أصبح معظم الشباب يحملون أحدث أنواع أجهزة الهواتف الذكية، كما يفضلون شراء الأجهزة الحديثة التي يمكن من خلالها تحميل العديد من البرامج والألعاب ذات المساحة الكبيرة، لذلك نجد أن البحث عن هاتف ايفون 14 برو ماكس الأكثر طلباً على محرك جوجل، حيث يرغب جميع الشباب في معرفة مواصفات هذا الهاتف والخصائص التي تجعله منفرد عن باقي الهواتف، فهو من الهواتف ذات المساحة الكبيرة، كما يحتوي على كاميرا حديثة يمكن من خلالها التقاط أجمل الصور التذكارية وكثير من الخصائص التي جعلت هاتف ايفون 14 برو ماكس مختلفة عن باقي الهواتف، لذا سوف نوضح لكم هذه الخصائص وأسعار الهاتف.

مواصفات ايفون 14 برو ماكس

كثير من الهواتف المحمولة توجد في الأسواق ولكن يميل الشباب إلى شراء الأجهزة ذات المساحة الكبيرة والمواكبة لعصر التكنولوجيا والتي يمكن من خلالها التواصل مع أي مكان، لذلك نجد أن هاتف ايفون 14 برو ماكس من الهواتف التي تتوفر فيها تلك المواصفات، كما أنه يقاوم الماء والأتربة، ويعتبر من هواتف الجيل الخامس ويمكن شحنه خلال وقت بسيط، وغيرها من الخصائص التي سوف نوضحها لكم خلال السطور التالية.

الهاتف مزود بشريحتين.

مقاوم للأتربة والغبار.

من هواتف الجيل الخامس.

يمكن من خلاله الدفع عن طريق الفيزا كارت.

يحتوي على كاميرا أمامية بدقة 16 ميجا بكسل.

مزود بالمايكروفون الذي يمنع الضوضاء أثناء التصوير.

هاتف ايفون 14 برو ماكس مزود بالبلوتوث من الجيل الخامس.

بطارية الهاتف قوية وتصمد لفترة طويلة.

كاميرات خلفية حديثة.

توقعات اسعار ايفون 14 برو ماكس في مصر والسعودية

تختلف أسعار الهواتف حسب الخصائص التي تميزها، ونجد أن خصائص هاتف ايفون 14 برو ماكس الأحدث في أجيال الهواتف الذكية المتطورة، ونظراً لتعدد الخصائص المميزة لهذا الهاتف عن باقي الهواتف نجد أن البحث عن أسعاره الأكثر طلباً، لذلك تتمثل أسعار هذا الهاتف في الآتي.