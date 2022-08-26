طريقة تحميل Grand Theft Auto 5 GTA V للموبيلات تحديث 2022

Grand Theft Auto 5 هي واحدة من أشهر ألعاب سرقة السيارات وتعد بمثابة مطلب للعديد من المستخدمين حول العالم، حصلت على شعبية واسعة النطاق وحققت نجاح كبير وملحوظ في الآونة الأخيرة؛ ذلك لما يتوافر بها من جرافيك ورسومات حية عالية الجودة، تتفوق على كل ألعاب المغامرة والأكشن وتمتاز بالقصة المثيرة والمغامرات الشيقة وأعلنت روكستار جيمز المطورة للعبة عنها للمرة الأولي في عام 1999 وبلغك عدد إجزار السلسلة 18 جزءا ونستعرض الان أهم مميزات gta V وخطوات تحميل اللعبة بسهولة علي الموبيلات.

Grand Theft Auto 5

تحاكي قصة الشاب الذي يواجه الكثير من العقبات ومطلوب منه الإنضمام للعصابات والقضاء على عصابات أخرى والفرار من الشرطة، يتمثل شرحها في السطور الآتية:

يتم تكليفك بالعديد من المهام المختلفة اللازم تنفيذها وقد تتطلب تلك المهام سرقة السيارات وحمل السلاح وقتل بعض الأشخاص وسرقة أموالهم.

توجد بعض الشروط الخاصة بكل مهمة داخل اللعبة، تتيح لك بعض الإرشادات في البداية؛ ذلك لكي تنجز المهام على اكمل وجه.

عقب تحميل لعبة جاتا للكمبيوتر وتثبيتها سوف تجد العديد من التحسينات ومدى التطوير الذي أضافته الشركة لهذا الإصدار، بالإضافة إلى وجود جرافيك عالي الجودة.

تدعم Grand Theft Auto 5 إطارات حتي 4K وهي دقة كبيرة جداً لا توجد بالألعاب المشابهة الأخرى.

تخلو من الفيروسات والبرمجيات الخبيثة وآمنة على جهازك اللوحي، تتمكن من التحكم في الشخصية والسيارات بواسطة الفأرة ولوحة المفاتيح.

متطلبات تشغيل لعبة جاتا فايف 2022 للكمبيوتر كاملة

تعمل على مختلف أجهزة الكمبيوتر الداعمة لنظام التشغيل ويندوز، بالإضافة إلى أن حجمها صغير جداً وقد تتطلب بعض الإمكانيات لكي تشتغل بشكل صحيح ومنها ما يلي:

تتطلب معالج من النوع Intel Core 2 Quad CPU Q6600. يلزم أن يكون نظام التشغيل Windows 8.1 64 Bit,Windows 10 64 Bit. تحتاج ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت بتردد 1600 ميجا هرتز. يشترط أن يكون كارت الشاشة من النوع NVIDIA 9800 GT 1GB / AMD HD 4870 1GB.

مميزات لعبة Grand Theft Auto 5

تتوافر باللعبة الكثير من المزايا الفريدة والتي جعلتها رقم واحد على منصات التحميل المختلفة، قام العديد من محبي وعشاق ألعاب الأكشن والمغامرة بتنزيلها وتتمثل أبرزها في الآتي:

تمتاز بالعالم المفتوح وتستطيع التجول دون اللجوء إلى إكمال المهمات. كذلك تتمكن من قيادة الطائرات والسفر من ولاية للآخرى بكل سلاسة. يوجد بها رسومات وجرافيك ذو دقة عالية. كذلك باتت Grand Theft Auto 5 واحدة من أشهر الألعاب الواقعية في الوقت الحالي. لا تستهلك بطارية جهازك اللوحي وحجمه صغير جداً. تتمكن من شراء السيارات والمباني والشركات فاللعبة تشبه الواقع الذي نعيشه.

شفرات لعبة جاتا 5

giveusatank تمنحك دبابة.

gunsforfree تعطيك جميع الأسلحة.

GIVEAMMO شفرة سلاح.

spawn شفرة توليد مركبة وتغيير الطقس.

طريقة تحميل GTA V للموبيل بسهولة