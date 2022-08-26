نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات و سعر هونر 70 برو أقوي جوال من الفئة المتوسطة في السعودية والامارات في المقال التالي

عمر شويل - جدة أطلقت شركة Honor الصينية مواصفات هاتف هونر 70 برو رسميًا الذي يعد من أفضل الهواتف في الفئة المتوسطة هاتف Honor 70 الان موجود في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة . وهو هاتف يبحث عنها الكثير من العملاء والمواطنين بعد أن قامت شركة هونر بالصين بإطلاقها رسميًا.

جاء الهاتف الجديد في إصدارين تحت اسم هونر 70 برو/ والفئة الأعلي هو هاتف “هونر 70 برو بلس”. حيث يوفر للمستخدمين مجموعة قوية من المواصفات والميزات بتكلفة متوسطة ، ومن بينها تصميم مميز، مع شاشة منحنية على كلا الجانبين. ، بالإضافة إلى وجود ثلاث كاميرات خلفية رئيسية ، من بينها كاميرات بدقة 54 ميجا بكسل ، إلى جانب بطارية كبيرة بسعة 4800 مللي أمبير ، مع دعم الشحن السريع بقدرة 66 وات.

مواصفات هونر 70 برو الجديد

سوف نتحدث عن أهم مواصفات الهاتف الذكي الذي تم إطلاقه من شركة هونر وهو هاتف هونر 70 برو :

للهاتف خامات خارجية عالية الكفاءة مصنوعة من الزجاج وله فريم بلاستيك.

كما أن الهاتف يدعم تركيب عدد 2 شريحة اتصال من الجيل الخامس.

ولكن الهاتف لا يمكن أن تضع به كارت ميموري.

كذلك إن للهاتف شاشة من النوع OLED وهي بحجم 6.67.

فتعمل بدقة 1080*2400 بكسل وتصل جودتها إلى FHD+.

بالإضافة إلى أن كثافتها 395 بيكسل لكل بوصة وابعاد العرض 20.9 وبمعدل تحديث 120 هيرتز.

أيضًا يوجد بها معالج كوالكوم سناب دراجون 778G+ ثماني النواة.

وهي أقوى نواة من نوع Cortex A78 بتردد 2.5 جيجا هيرتز.

بينما تصل دقة تصنيع المعالج إلى 6 نانو ميتر والمعالج الرسومي في الهاتف هو Adreno.

بالإضافة إلى أن نظام التشغيل فيه Android 12 وبواجهة هونر Magic UI 6>1.

لكنه لا يدعم خلفيات جوجل داخل الصين.

وتصل سعة التخزين إلى 256 جيجا وبه 8 جيجا رام أو 512 جيجا مع 12جيجا رام.

مميزات هاتف هونر 70

بعد أن تحدثنا عن أهم مواصفات هونر 70 ، نتحدث عن أفضل المميزات وهي كما يلي:

يوجد به كاميرا أمامية بدقة عالية تصل 32 ميجا بكسل ولها فتحة عدسة 2.4F وتدعم HDR وبها جودة تصوير للفيديوهات 1080، ولها داعم مثبت إلكتروني.

كما يوجد به كاميرا خلفية ثلاثية والأساسية بمعدل 54 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.9، وبها مستشعر سوني LMX800.

والكاميرا الثانية 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة f/2.2 وهي Ultra Wide للتصوير بزاوية واسعة.

أما الكاميرا الأخيرة تأتي بـ2 ميجا بيكسل وبفتحة عدسة F/2.4 وهي مخصصة للعزل.

أيضًا إن الكاميرات داعمة بفلاش Led مزدوج ويدعم HDR و Panorama.

كذلك إن الهاتف لا يوجد به مخرج للسماعات ال3.5 مللي.

لكن سماعات الهاتف الخارجية Mono.

إلى جانب ان الهاتف يدعم مستشعر الـNFC.

كم سعر هونر Honor 70 في السعودية

يتوفر هاتف هونر الجديد Honor 70 الآن للشراء في السعودية بسعر تقريبي كما يلي :

2000 ريال سعودي: الإصدار بسعة تخزينية 256 جيجابايت ورام 8 جيجابايت.

1800 ريال سعودي: الإصدار بسعة تخزينية 128 جيجابايت ورام 8 جيجابايت.

إلى هنا يكون قد انتهى الحديث عن مواصفات هونر 70، وقد حرصنا على ذكر كل التفاصيل والمميزات الخاصة بالهاتف بشكل مبسط.