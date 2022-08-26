نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث بيس 2022 وأهم مميزات eFootball Pes 22 Mobile للاندرويد والكمبيوتر في المقال التالي

عمر شويل - جدة أخر تحديث من لعبة اي فوتبول بيس 2022 حيث أن هذه التحديثات تعد من الأمور الهامة التي يهتم بها بشدة محبي لعبة eFootbell PES، حيث تعد هذه اللعبة من أفضل الألعاب الإلكترونية التي نالت استحسان الجميع وخاصة محبين العاب كرة القدم، ولقد طرحت شركة كونامي المنتجة لهذه اللعبة إمكانيه لعبها والاستمتاع بها على أجهزة الكمبيوتر وأيضا علي أجهزة المحمول التي تعمل بنظام الاندرويد أو بنظام ال IOS التي يعمل به أجهزة الايفون كما أيضا يمكن تشغيلها ولعبها علي البلايستيشن سواء كان 4 أو 5، وذلك أيضا تم مع ظهور الكثير من التعديلات حتى يتم حل أي مشكلة ظهرت في الإصدارات الأولى من اللعبة وأيضا تم تطويرها.

تحديث بيس 2022

من خلال تحديث لعبة بيس 2022 فأننا في لعبة 22 efootball PES نجد أن الشركة المنتجة لهذه اللعبة تحرص بشكل كبير على تطوير اللعبة وهذا بشكل مستمر ودائم، وذلك يتم من خلال وضع العديد من الإضافات الجديدة والمميزة للعبة كل فترة حتي يستمتع بها محبين لعب كرة القدم، وهذه التطورات والتحديثات تتمثل في الإضافات في طرح عدد من المنتخبات الجديدة في اللعبة وأيضا أضافه فرق عربية مثل نادي الزمالك وأيضا النادي الأهلي، بالإضافة أيضا إلى إضافة تحديث ميزة التعليق على المباريات التي يخوضها اللاعبين باللغة العربية وهذا ما أحبه محبين اللعبة خاصة من البلاد العربية، مما جعل الأمر الذي أصبحت بسببه اللعبة أكثر متعة وإثارة وشعبية كبيرة لكل من يهوى لعب وممارسة كرة القدم أو كما يطلق عليها الساحرة المستديرة.

بيس 2022 موبايل

هناك الكثير من محبي لعبة efootball PES 22 المميزة يسعون للحصول عليها عبر أجهزتهم المحمولة او أجهزة البلايستيشن لذلك سوف نوضح لكم الخطوات بشكل مفصل للحصول علي التحديث وهي التي تتمثل في الآتي:

يتم اولا الدخول عبر متجر جوجل بلاي في حالة كان الجهاز يدعم الأندرويد.

ثم يتم كتابة اسم اللعبة بشكل صحيح في المربع المخصص وهي eFootbell PES.

من ثم يجدها اللاعب بسهولة شديدة ضمن نتائج البحث.

وعند الضغط عليها لا يستغرق الوقت كثيرًا حتى يحصل اللاعب عليها عبر جهازه.

ومن هنا تبدأ رحلة الاستمتاع والتشويق بهذه اللعبة المميزة.

اي فوتبول بيس 22 موبايل

هذه اللعبة تحتاج إلى تحديث بشكل مستمر حيث يتم التحديث من خلال اللعبة، ويتم ذلك من خلال رسالة التحديث التي تصل للمستخدم على جهازه الشخصي، كما أن الرسالة التي يتم استقبالها لا تتجاوز 7 ميجا بايت، ومن ثم يتم الضغط على اختيار موافق، وبعد إتمام هذه الخطوات يتم فتح اللعبة مرة أخرى بنجاح بعد التحديث.

مميزات لعبة بيس 2022

تشمل هذه اللعبة العديد من المميزات خاصةً في التحديث الجديد للعبة اي فوتبول بيس 22 والتي يتمثل في الآتي: