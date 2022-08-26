واتساب يختبر ميزة جديدة رائعة بشأن البروفايل

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عمر شويل - جدة يقوم تطبيق واتساب بطرح العديد من الميزات الجديدة بانتظام كل فترة، وذلك لجذب العديد من المستخدمين، حيث أصبح هذا التطبيق من أشهر وأفضل تطبيقات التراسل على مستوى العالم، ويعمل حالياً على التحديث الجديد لمنصة التراسل، وهذا التحديث يتعلق بإظهار صور الملف الشخصي للمشاركين في الدردشة الجماعية، وتعتبر تلك الميزة من الميزات الرائعة التي يعمل التطبيق عليها الآن

واتساب يختبر ميزة جديدة تتعلق بصورة البروفايل

ذكر موقع hindustantimes أنه يوجد بعض التقارير الحديثة التي كشفت أن تطبيق واتساب، يعمل على إضافة ميزة جديدة، والتي سيتم طرحها في البداية لهواتف أيفون، وهذه الميزة ستجلب معها تعديلات إضافية في الواجهة الخاصة بالمستخدم على التطبيق في نظام التشغيل iOS، والتي ستسمح للمستخدمين بإظهار صورة الملف الشخصي الخاصة بهم للمشاركين الآخرين في المجموعات.

وأضاف تقرير WABetainfo المتخصص في رصد تحديثات تطبيق واتساب، أن التطبيق يعمل على ميزة عرض جديدة، والتي تعرف باسم عرض صور الملف الشخصي في الدردشات الاجماعية، وهذه الميزة تم رصدها في أحدث إصدار تجريبي من تطبيق المراسلة عبر نظام آبل iOS الذي يحمل رقم 22.18.0.72.

وشارك هذا الموقع لقطة شاشة أظهرت أن أي رسالة واردة في دردشة جماعية ستعرض صورة الملف الشخصي للمرسل يجانب اسمه، وذلك على عكس الوضع الحالي الذي يظهر فقط اسم المشاركين في المجموعة بجانب رسائلهم، وفي الوقت الحالي تعتبر الميزة قيد التطوير على هواتف آيفون فقط، ولم يوضح هذا التقرير ما إذا كان واتساب سيقدم هذه الميزة لأندرويد أم لا، وأوضح WABetainfo أنه لا توجد طريقة لتعطيل هذه الميزة، حيث سيتم تمكينها بشكل افتراضي لجميع المشاركين في مجموعة الدردشة ولا يوجد أي خيار تبديل لها.

وأشار الموقع أن تطبيق واتساب أعلن منذ أسابيع قليلة عن إطلاق ميزة متعلقة بصور الملف الشخصي على منصته، وهي تتيح لأكثر من ملياري مستخدم حول العالم إخفاء صورة البروفايل على تطبيق واتساب من جهات اتصال محددة، وهذه الميزة قد انتظرها العديد من الأشخاص حول العالم لكثير من السنوات، حيث يسعى التطبيق دائماً إلى التحديث المستمر وإصدار العديد من الميزات لجذب العديد من المستخدمين من كافة أنحاء العالم.