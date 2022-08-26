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عمر شويل - جدة طرق شحن شدات ببجي 2022 يحصل الكثيرين من مستخدمي ببجي على كثير من المميزات الرائعة عند استخدامهم شدات ببجي ومن أبرز تلك المميزات القوة الكبيرة التي تعطيها الشدات للاعب، فإذا كان اللاعب يريد الحصول على شخصية رجل محارب قوي في اللعبة أو يرغب في الحصول على أسلحة وتجهيزات قوية يجب توفير عدد كبير من الشدات لتساعده في الحصول على كل ذلك، ويمكن بكل سهولة الحصول على الشدات بصورة مجانية بطرق عديدة أشهرها التطبيق الذي يعطي المستخدم الشدات مقابل مشاهدة بعض مقاطع الفيديو أو لعب الألعاب.
طرق شحن شدات ببجي 2022 تطبيق ببجي
بكل سهولة يمكن شحن شدات ببجي مجانًا باستخدام تطبيق الشحن الذي يعمل على نظام التشغيل الأندرويد، فيستطيع المستخدم تحميل البرنامج على هاتفه الشخصي وتسجيل حساب شخصي عليه ثم البدء في تجميع وحصد النقاط منه فهذه النقاط يتم استبدالها بشحن الشات في ببجي والحصول عليها في الحساب لاستخدامها في اللعبة.
حيث تقوم فكرة عمل التطبيق على عرض بعض الأسئلة الدينية والتاريخية والعلمية وتحت كل سؤال إجابات يختار منها المستخدم الإجابة الصحيحة وعند الإجابة بشكل صحيح على السؤال يزيد هذا من معدل النقاط التي توضع في الحساب.
بالإضافة إلى كثير من المهام الأخرى التي تزيد من النقاط كثيراً مثل: الإجابة على استطلاعات الرأي، أو القيام بتحميل عدة برامج وألعاب وتجربتها بعد ذلك، ويمكن أيضاً إرسال الدعوة للأصدقاء حتى ينضموا للتطبيق وبعد قبول الدعوة سوف يربح المستخدم عمولة فورية.
كيفية العمل على برنامج شحن ببجي ؟
بخطوات بسيطة يمكن للاعب البدء في استخدام برنامج شحن ببجي بكل سهولة، كما يلي:
- في البداية يقوم اللاعب بتحميل برنامج شحن شدات ببجي من متجر جوجل بلاي.
- بعد ذلك يفتح التطبيق وسيجد أيقونة ( العب الآن ) يقوم بالضغط عليها.
- ثم يملئ المستخدم كافة بيانات تسجيل الدخول للتطبيق.
- بعد عملية التسجيل ستظهر أمامه أسئلة وخيارات يقوم بالإجابة عليها حتى يستطيع تجميع عدد النقاط المطلوب منه، ويمكنه الدخول على مهام أخرى مثل: عروض مدفوعة يتم من خلالها تحميل التطبيقات والألعاب، أو القيام باستطلاعات الرأي وهذه المهام تتميز بأنها الأكثر ربحاً في التطبيق.
- عندما يرغب المستخدم في تحويل النقاط التي حصل عليها لشدات ببجي يقوم بالدخول على صفحة تحويل النقاط ومنها يختار شدات ببجي، ثم يدخل رقم الآي دي الخاص بحسابه في ببجي، وبعدها يكمل عملية السحب.
- وفي النهاية سوف تصل شدات ببجي للحساب الشخصي الذي قام بإدخاله.
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