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عمر شويل - جدة طرق شحن شدات ببجي 2022 يحصل الكثيرين من مستخدمي ببجي على كثير من المميزات الرائعة عند استخدامهم شدات ببجي ومن أبرز تلك المميزات القوة الكبيرة التي تعطيها الشدات للاعب، فإذا كان اللاعب يريد الحصول على شخصية رجل محارب قوي في اللعبة أو يرغب في الحصول على أسلحة وتجهيزات قوية يجب توفير عدد كبير من الشدات لتساعده في الحصول على كل ذلك، ويمكن بكل سهولة الحصول على الشدات بصورة مجانية بطرق عديدة أشهرها التطبيق الذي يعطي المستخدم الشدات مقابل مشاهدة بعض مقاطع الفيديو أو لعب الألعاب.

طرق شحن شدات ببجي 2022 تطبيق ببجي

بكل سهولة يمكن شحن شدات ببجي مجانًا باستخدام تطبيق الشحن الذي يعمل على نظام التشغيل الأندرويد، فيستطيع المستخدم تحميل البرنامج على هاتفه الشخصي وتسجيل حساب شخصي عليه ثم البدء في تجميع وحصد النقاط منه فهذه النقاط يتم استبدالها بشحن الشات في ببجي والحصول عليها في الحساب لاستخدامها في اللعبة.

حيث تقوم فكرة عمل التطبيق على عرض بعض الأسئلة الدينية والتاريخية والعلمية وتحت كل سؤال إجابات يختار منها المستخدم الإجابة الصحيحة وعند الإجابة بشكل صحيح على السؤال يزيد هذا من معدل النقاط التي توضع في الحساب.

بالإضافة إلى كثير من المهام الأخرى التي تزيد من النقاط كثيراً مثل: الإجابة على استطلاعات الرأي، أو القيام بتحميل عدة برامج وألعاب وتجربتها بعد ذلك، ويمكن أيضاً إرسال الدعوة للأصدقاء حتى ينضموا للتطبيق وبعد قبول الدعوة سوف يربح المستخدم عمولة فورية.

كيفية العمل على برنامج شحن ببجي ؟

بخطوات بسيطة يمكن للاعب البدء في استخدام برنامج شحن ببجي بكل سهولة، كما يلي: