نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تحميل فورت نايت لهاتف أندرويد على جميع الأجهزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات تحميل فورت نايت التي يرغب في الحصول عليها الكثير من اللاعبين، خاصةً وأن هذه اللعبة شهدت الانتشار الواسع بين ملايين اللاعبين حول العالم، وهو واحدة من ألعاب شركة epic المتميزة، ويأتي الرواج الكبير لهذه اللعبة لأنها وفرت أكثر من نظام يتيح لكل لاعب لعبها بالطريقة التي يشاء، وسوف نتعرف في السطور القادمة على خطوات تحميل اللعبة على أجهزة الكمبيوتر وأجهزة الأندرويد.

خطوات تحميل فورت نايت

قبل البدء في تنزيل اللعبة لابد من إنشاء حساب في الشركة المصممة للعبة، وبمجرد إنشاء هذا الحساب قم بالخطوات التالية:

الدخول على رابط تنزيل فورت نايت من موقع جوجل.

من موقع جوجل. بعد ذلك انقر على خيار تحميل Epic Games Launcher، وبعد بدء التحميل على الفور انقر على خيار Windows.

احفظ ملف التحميل على أي مكان على الجهاز أو على سطح المكتب.

بعد تنزيل Epic Games Launcher ، قم بفتح الملف وتثبيته على الجهاز، وفي حال تلقيك رسالة تطلب الإذن لإجراء تغييرات على جهاز الكمبيوتر الخاص بك ، قم بالنقر على (نعم).

فور عمل مشغل Epic Games ، قم بالبحث عن صفحة فورتنايت وسوف تستطيع العثور عليها في علامة التبويب الصفحة الرئيسية، أو من خلال البحث عنه في علامة التبويب المتجر.

قم بالنقر على أيقونة get في صفحة فورت.نايت والتي توجد في يمين الشاشة.

اختر أيقونة Library الموجودة في الشريط الأيسر، قم بالنقر على صورة فورت نايت رمادية اللون.

بعد ذلك قم بتحديد المكان المراد تثبيت اللعبة فيه، وحدد رغبتك في التحديث التلقائي عند وجود إصدار جديد، ويمكنك بعد ذلك نسخ اللعبة على سطح المكتب.

كيفية تحميل لعبة فورت نايت للأندرويد

يمكن للاعب اتباع الخطوات التالية لتحميل اللعبة على جهاز الاندرويد:

الدخول على موقع Fortnite.com من الجوال.

النقر على خيار التنزيل.

تحديد مكان ملف Epic Games App.apk على الجهاز ثم القيام بفتحه.

بعد تثبيت التطبيق قم بالنقر على فتح.

ثم قم بتسجيل الدخول عن طريق بيانات اعتماد حساب Epic الخاص بك.

معلومات عن لعبة فورت نايت

تعتبر واحدة من ألعاب المعارك والحروب التي اهتم الكثير من اللاعبين بها، ربما يعود ذلك إلى القواعد البسيطة للغاية الخاصة بها، والتي تبدأ بهبوط عدد من الأشخاص على جزيرة للبحث عن العتاد والبنادق.

مع تضاؤل فرص البقاء يكون القتال هو الحل الوحيد بينهم للنجاة والذي يتم باستخدام الأسلحة التي تتيح لهم خوض معركة يتبقى فيها شخص واحد فقط، وهذا الشخص يتم تتويجه في النهاية.

يعود انتشار فورت نايت لأنها لعبة تعتمد على الواقعية بشكل كبير، حيث يكون لكل معركة الظروف الخاصة بها، كما تختلف مواقع كل معركة عن الأخرى، كل ما على اللاعب هو القتال باستمرار والحرص على تغيير الأسلحة عشوائياً لضمان البقاء على الجزيرة.