Vivo V23e 5G هاتف جديد بدعم الـ5G من فيفو | مواصفات وسعر الهاتف

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Vivo V23e 5G نسخة أخري وإصدار جديد ينضم إلي سلسلة الهواتف الذكية الجديدة الخاصة بشركة فيفو. حيث أعلنت شركة فيفو مؤخراً عن إطلاق الجيل الجديد من أحدث هواتفها ضمن عائلة الـV الخاصة بها. فقدمت الشركة سلسلة V23 المتميزة والتي تضم مجموعة جديدة من الهواتف المميزة. وشملت تلك السلسلة هواتف : Vivo V23 ، Vivo V23 pro ، وهاتف Vivo V23e 4G ونسخة الـ5G أيضاً Vivo V23e 5G. يأتي الهاتف بمواصفات ومميزات متقاربة إلي حد كبير من نسخة الـ4G مع بعض التعديلات خصوصاً في المعالج ونظام الكاميرات. فالهاتف يأتي مع معالج ثماني النواة من ميديا تيك Dimensity 810 ، والموجود في هواتف من شركات أخري ويقدم أداء مميز في تلك الفئة. وتتمثل تلك الهواتف في : Realme 9i 5G ، vivo Y77 ، Vivo Y77e ، Oppo A57 ، وأيضاً Oppo A77. يأتي الهاتف أيضاً مع نظام كاميرات جديد ومميز مع كاميرا خلفية بدقة 50 ميجا بكسل. كما يحتوي أيضاً علي بطارية بحجم 4050 مللي أمبير وبسرعة شحن 44 وات. وفيما يأتي نستكمل باقي مواصفات وسعر موبايل Vivo V23e 5G الجديد. مواصفات هاتف Vivo V23e 5G : ‌أولاً: الهاتف متوفر بوزن يقدر بحوالي 172 جراماً.‌

جراماً.‌ يأتي أيضاً بخامات تصنيع من البلاستيك Polycarbonate بالكامل ، مع وجود إطار بلاستيكي حول جسم الهاتف.‌

بالكامل ، مع وجود إطار بلاستيكي حول جسم الهاتف.‌ كما يتوفر الهاتف بدعم تركيب شريحتي إتصال من نوع Nano Sim ، بالإضافة إلي دعم شبكات الإتصال حتي الجيل الخامس 5G.‌

، بالإضافة إلي دعم شبكات الإتصال حتي الجيل الخامس يأتي كذلك مع دعم إمكانية زيادة سعة التخزين المتاحة ، وذلك لتوافر مدخل خاص بتركيب كارت الميموري مكان الشريحة الثانية.‌

وكالعادة في تلك الفئة السعرية من الهواتف ، لم توفر الشركة أية إعلان رسمي عن مقاومة الهاتف للغبار أو رذاذ الماء بشهادة IP.‌

يحتوي الهاتف علي شاشة من نوع AMOLED وبحجم 6.44 إنش ، تتوفر أيضاً بجودة FHD+ مع دقة بكسلات 1080×2400 بكسل.‌

وبحجم إنش ، تتوفر أيضاً بجودة مع دقة بكسلات بكسل.‌ تأتي أيضاً مع معدل كثافة بكسلات تصل إلي حوالي 409 بكسل لكل إنش.‌

بكسل لكل إنش.‌ شاشة الهاتف تأتي مع معدل التحديث القديم والمعتاد علي أغلب الهواتف 60 هيرتز ، والذي يوفر أداء مقبول للشاشة.‌

هيرتز ، والذي يوفر أداء مقبول للشاشة.‌ كما تتوفر أيضاً بأبعاد عرض مناسبة أكثر لمشاهدة الفيديوهات أو الألعاب 20:9 ، والتي تستغل أيضاً مساحة أكبر من جسم الهاتف. الأداء : ‌يعمل الهاتف بنظام تشغيل Android 11 الخاص بشركة جوجل.‌

الخاص بشركة جوجل.‌ بالإضافة إلي وجود واجهة المستخدم الخاصة والمميزة من فيفو Funtouch 12 .‌

.‌ كما يأتي الهاتف أيضاً مع معالج ثماني النواة من شركة Media-Tek وهو MediaTek Dimensity 810 ، والذي يتوفر بدقة تصنيع موفرة في الطاقة 6 نانو متر.‌

وهو ، والذي يتوفر بدقة تصنيع موفرة في الطاقة نانو متر.‌ يعمل المعالج بنواتين أقوي من نوع Cortex-A76 ، وتتوفر بتردد يصل إلي حوالي 2.4 جيجا هيرتز.‌

، وتتوفر بتردد يصل إلي حوالي جيجا هيرتز.‌ يأتي كذلك مع ستة أنوية آخري متبقية تتوفر من نوع Cortex-A55 ، لكن تعمل تلك بتردد أقل يصل إلي حوالي 2.0 جيجا هيرتز.‌

، لكن تعمل تلك بتردد أقل يصل إلي حوالي جيجا هيرتز.‌ كذلك الهاتف متوفر مع وحدة معالجة رسوميات تأتي من خلال شركة ARM ، وتتوفر بمعالج من نوع Mali-G57 MC2 .‌

، وتتوفر بمعالج من نوع .‌ الهاتف متوفر في إصدار واحد فقط من مساحة التخزين المتاحة ويأتي كالآتي : 128 جيجا مع 8 جيجا رام.‌

جيجا مع جيجا رام.‌ كما تتوفر ذاكرة التخزين الهاتف الداخلية من النوع السريع UFS 2.2 .‌

.‌ بالإضافة أيضاً إلي وجود رامات تأتي من نوع LPDDR4X السريع ، لتوفير السرعة في قراءة وعرض البيانات. كاميرا هاتف Vivo V23e 5G : ‌يتوفر الهاتف بكاميرا سيلفي أمامية واحدة فقط تأتي بدقة 44 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.0 ، وتتوفر يدعم خاصية AF مع تصوير الفيديوهات بجودة 4K.‌

ميجا بكسل مع فتحة عدسة ، وتتوفر يدعم خاصية مع تصوير الفيديوهات بجودة أما عن ظهر الهاتف فيأتي مزوداً بإعداد ثلاثي للكاميرات الخلفية : الأساسية تأتي بدقة 50 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.8 ، تتوفر بدعم خاصية PDAF مع مستشعر خاص بشركة سامسونج.‌

ميجا بكسل مع فتحة عدسة ، تتوفر بدعم خاصية مع مستشعر خاص بشركة سامسونج.‌ كما توجد أيضاً كاميرا ثانية خاصة بالتصوير الواسع Ultra wide بدقة 8 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 ، وتتوفر تلك بزاوية تصوير واسعة حتي الـ120°.‌

بدقة ميجا بكسل مع فتحة عدسة ، وتتوفر تلك بزاوية تصوير واسعة حتي وأخيراً كاميرا ثالثة وأخيرة تأتي بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 ، وتستخدم هذه العدسة في التصوير الماكرو.‌

ميجا بكسل مع فتحة عدسة ، وتستخدم هذه العدسة في التصوير الماكرو.‌ يوجد بجانب كاميرات الهاتف فلاش ليد ثنائي ، مع دعم الكاميرات لخاصية الـHDR وتصوير الـPanorama.‌

وتصوير كما يأتي الهاتف أيضاً بدعم تصوير الفيديوهات بجودة عالية حتي الـ4K مع دقة بكسلات 2160 بكسل ، وبمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية.‌

مع دقة بكسلات بكسل ، وبمعدل التقاط إطار لكل ثانية.‌ أو التصوير بدقة 1080 بكسل مع جودة FHD ، وبنفس معدل الالتقاط 30 إطار في الثانية.‌

بكسل مع جودة ، وبنفس معدل الالتقاط إطار في الثانية.‌ كذلك الهاتف يأتي أيضاً بدعم خاصية التثبيت الإلكتروني Gyro-EIS ، والتي توفر فيديوهات أكثر ثباتاً من خلال الهاتف. مواصفات أخري للهاتف : ‌هاتف Vivo V23e 5G يأتي بسماعات خارجية من نوع Mono speakers وليست ستيريو ثنائية.‌

يأتي بسماعات خارجية من نوع وليست ستيريو ثنائية.‌ لكن لا يأتي مع دعم وجود مدخل الـ3.5 مللي الخاص بتركيب سماعة الأذن.‌

مللي الخاص بتركيب سماعة الأذن.‌ لا يدعم الهاتف خاصية NFC.‌

ولا يدعم كذلك شبكات الراديو FM.‌

بصمة الاصبع تأتي أسفل الشاشة وتتوفر من نوع Optical.‌

كما يتوفر بدعم خاصية Face Unlock لإلغاء قفل الهاتف عن طريق بصمة الوجه.‌

لإلغاء قفل الهاتف عن طريق بصمة الوجه.‌ الهاتف أيضاً يتوفر بدعم عدد من مختلف المستشعرات مثل : الجيروسكوب ، التقارب ، التسارع ، والبوصلة.‌

كذلك الهاتف يحتوي علي بطارية ليثيوم بوليمر تتوفر بحجم 4050 مللي أمبير ، وتأتي بدعم خاصية الشحن السريع بقدرة 44 وات حيث يمكن شحن الهاتف بنسبة 69% في خلال نصف ساعة فقط.‌

مللي أمبير ، وتأتي بدعم خاصية الشحن السريع بقدرة وات حيث يمكن شحن الهاتف بنسبة في خلال نصف ساعة فقط.‌ مدخل الشحن المتوفر بالهاتف يأتي كذلك من النوع السريع Type C ، ويتوفر بدعم خاصية OTG.‌

، ويتوفر بدعم خاصية متوفر من الهاتف نسختين فقط من الألوان المتاحة وهما كالتالي : الأزرق ، والأسود. سعر هاتف Vivo V23e 5G : ‌390 دولار لنسخة الهاتف الوحيدة 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو ما يساوي 7500 جنية مصري. عمر شويل - جدة Vivo V23e 5G هاتف جديد بدعم الـ5G من فيفو | مواصفات وسعر الهاتف - ثقفني

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