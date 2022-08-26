نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأسهل الطرق.. أعرف مين اللي سرق الواي فاي الخاص بك في المقال التالي

عمر شويل - جدة يشعر الكثير من الأشخاص بالإنزعاج عند استخدم الإنترنت المنزلي، وذلك نتيجة لبطء السرعة في كثير من الأحيان، خاصة في حالة قلة عدد الأفراد المتصلين بشبكة الواي فاي في المنزل، وهذا يدل على أنه توجد احتمالية كبيرة لوجود شخص ما قام باختراق الواي فاي الخاص بك.

طرق لتحديد من يسرق الواي فاي

يمكنك التحقق من ذلك من خلال اتباع هذه الخطوات البسيطة التي تتمثل في تسجيل الدخول إلى صفحة إدارة جهاز الراوتر المكتوبة عليه، ويمكن ذلك من خلال كتابة 192.168.1.1 أو 192.168.2.1 في شريط العناوين للوصول إلى صفجة إدارة جهاز الراوتر، وبمجرد وصولك إلى صفجة الأدمن ستحتاج إلى تحديد الصفحة التي تسرد عناوين MAC المختلفة المتصلة بجهاز اللابتوب الخاص بك، وسيختلف موقع هذه الصفحة اعتماداً على جهاز الراوتر الخاص بك.

يمكنك استخدام بعض التطبيقات التي تحدد من يسرق شبكة الواي فاي، حيث توجد العديد من التطبيقات التي توفر عمليات بحث تلقائية عن الأجهزة غير المعتادة التي تم تسجيل الدخول الخاص بها إلى شبكة الواي فاي، حيث تستطيع اكتشاف الأجهزة المتلصصة خاصة إذا كانت متصلة بشبكة الواي فاي في أوقات غريبة.

تتمثل هذه التطبيقات في تطبيق Fing، حيث يسمح لك هذا التطبيق بمشاهدة الأجهزة المتصلة لحظياً، ونوعها وطبيعة اتصالها، ويمكنك التحقق من سلوك اتصال الواي فاي لملاحظة الأوقات المزدحمة بشكل خاص، والتي تشير إلى وجود شخص غريب متصل بشبكتك.

أما التطبيق الثاني فهو تطبيق Paessler PRTG Network Monitor، وهو عبارة عن مجموعة متكاملة من أدوات إدارة جهاز الراوتر، بما في ذلك تحليل كيفية استخدام الشبكة، والكشف التلقائي عن حركة المرور الغريبة، وهذا التطبيق مجاني لمدة ثلاثون يوماً فقط.

يعتبر تطبيق Wi-Fi Thief Detector من أفضل التطبيقات التي تكشف لك ماهية سارق الواي فاي الخاص بك، وهو تطبيق سهل التحميل ومصمم لتحقيق نتائج سريعة، كما أنه سيظهر لك عدد الأجهزة الموجودة على جهاز الراوتر الخاص بك، ويساعدك على اكتشاف الأجهزة التي لا تنتمي إليها، لذا لإغنه يعتبر من أفضل التطبيقات التي يمكنك بها مراقبة الواي فاي الخاص بك، لتجنب عملية السرقة.