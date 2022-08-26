نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تحميل GTA San Andreas ومتطلبات النظام الجديد للعبة gta للكمبيوتر والجوال في المقال التالي
عمر شويل - جدة كيفية تحميل GTA San Andreas ، متطلبات تنزيل GTA San Andreas PC والحجم والخطوات لتثبيت اللعبة على جهاز الكمبيوتر وعلي الجوال.
Grand Theft Auto San Andreas أو GTA San Andreas هي واحدة من أكثر الألعاب شعبية التي استمتع بها لاعبو أجهزة الكمبيوتر على مر السنين.
كيفية تحميل GTA San Andreas
قبل أن نصل إلى كيفية تنزيل GTA San Andreas على جهاز الكمبيوتروعلي الجوال ، قد ترغب في معرفة التفاصيل وتفاصيل الأجهزة المطلوبة لتشغيل GTA Trilogy على جهاز الكمبيوتر وماهي متطلبات تفعيل اللعبة وهذه المعلومات سوف نقدمها إليكم من خلال الفقرة القادمة ، الأن نقدم إليكم كيفية تنزيل GTA San Andreas على جهاز الكمبيوتر والجوال:
كيفية تنزيل GTA San Andreas على جهاز الكمبيوتر ،يمكن شراء GTA San Andreas من خلال متجر Rockstar عبر الإنترنت مقابل 4994 روبية كجزء من Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition ، قم بتنزيل GTA San Andreas للكمبيوتر الشخصي باستخدام Rockstar Games.
متطلبات نظام GTA San Andreas
سيكون لجميع الألعاب في ثلاثية GTA المعاد تصميمها نفس متطلبات النظام ، بما في ذلك GTA San Andreas:
- الحد الأدنى من متطلبات النظام لـ GTA San Andreas
- نظام التشغيل – Windows 10 64 بت
- المعالج – Intel Core i5-6600K أو AMD FX-6300
- وحدة معالجة الرسومات – Nvidia GeForce GTX 760 أو AMD Radeon R9280
- ذاكرة الوصول العشوائي – 8 جيجابايت
- التخزين – 45 جيجابايت من المساحة الحرة
- أوصت GTA San Andreas بمتطلبات النظام
- نظام التشغيل – Windows 10 64 بت
- المعالج – Intel Core i7-2700K أو AMD Ryzen 5 2600
- وحدة معالجة الرسومات – Nvidia GeForce GTX 970 أو AMD Radeon RX 570
- ذاكرة الوصول العشوائي – 16 جيجابايت.
- التخزين – 45 جيجابايت من المساحة الحرة.
مواصفات لعبة GTA San Andreas PC
أهم ما يميز عنوان GTA هذا هو الخريطة الشاملة والرسومات الجذابة التي تقدمت في العمر. بالإضافة إلى ذلك تحتوي اللعبة على قصة رائعة حيث تلعب دور Carl Johnson أو CJ الذي يعود إلى Grove Street بعد وفاة والدته. تدور أحداث اللعبة في التسعينيات وتدور حول محاولة CJ لإنقاذ عائلته من خلال محاربة رجال الشرطة الفاسدين في الشارع. لذا ، إذا كانت هذه القصة قد أثارت اهتمامك ، فنحن نقترح عليك لعب GTA San Andreas لتجربة الإثارة بنفسك. أصدرت Rockstar مؤخرًا نسخة معدلة من GTA San Andreas كجزء من Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition ، والتي تضمنت أيضًا GTA 3 و GTA Vice City.
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