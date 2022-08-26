”بعد الفورمات” استرجاع حساب جوجل بعد ضبط المصنع

من الممكن استرجاع حساب جوجل بعد ضبط المصنع بكل سهولة عزيزي المستخدم عن طريق كبسة زر كما هو موضح لكم متابعي موقع ثقفني الاخباري بالخطوات التفصيلية التي سوف نقوم بتقديم شرح مبسط حول استرداد account google .com بشكل الكتروني، حيث يتعرض بعض أصحاب أجهزة الهواتف الزكية والحواسيب اللوحية كاللاب توب والتابلت لعملية اختراق بسبب تنزيل بعض الملفات الضارة التي تتعرض بياناتك للسرقة من خلال اختراق أنظمة الحماية التي تساهم في حماية البيانات الخاصة بك، لهذا يلجئ المستخدمين بالانتقال إلى الاعدادات العامة لعمل فورمات لمسح كافة هذه الملفات الخبيثة لاستعادة الحسابات الشخصية لمنصة جوجل عن طريق ضبط المصنع للهاتف لهذا سوف نستعرض معاكم خطوات تخطى حساب جوجل بعد ضبط المصنع فرجاءً منكم متابعة قراءة السطور التالية للتعرف علي ألية الاستعادة مع توضيح كافة التفاصيل بشكل مبسط وسهل.

استرجاع حساب جوجل بعد ضبط المصنع

تتلخص خطوات كيفية استرداد حساب جوجل بعد الفورمات، إذا لم تتمكن عزيزي المستخدم من تسجيل الدخول إلى حساب Google الخاص بك للدخول علي حساب gmail تسجيل الدخول أو Google Drive أو Google Play أو youtube أو غيرها من المنتجات الأخري ينبغي عليك متابعة الخطوات الموضحة لكم بالنقاط التالية لاستعادة الحساب من جديد.

بعد إعادة تشغيل الهاتف.

قم بالدخول على شبكة الواي فاي.

قم بتحديث تطبيق google من متجر التطبيقات المجانية.

قم بفتح متصفح جوجل.

ستجد الحسابات التي ستقوم بحذف بياناتها من الموبايل.

اترك الحساب الذي تريد استخدامه.

تسجيل دخول جوجل.

انتقل إلى رابط مركز مساعدة حسابات جوجل.

اختيار رابط ( تم اختراق بريدي الإلكتروني – My email I’d is hacked ) من ثم.

حدد المشكلة التي تنطبق علي حسابك من خلال الخيارات التي سوف تظهر أمامك.

وهنا سوف نختار تعتقد أن شخصًا آخر يستخدم حسابك. – You think someone else is using your account.

قم بمتابعة الخطوات للمساعدة في تأمين حسابك.

بعد الانتهاء قم بأجراء عملية تسجيل دخول بحساب قوقل.

كما يمكنكم أيضا استرجاع حساب جوجل عن طريق رقم الهاتف والتي تعتبر من الخطوات البسطية التي يمكن لأي مستخدم لـ google استعادة الحساب بواسطة رقم الجوال الخاص بك، وفي الختام قدمنا لكم حل مشكلة التحقق من حساب gmail بعد استعادة ضبط المصنع لكي يتمكن الجميع من الدخول علي الايميل بعد الفورمات بكل سهولة ويسر بدون حدوث اي مشاكل اثناء عملية تسجيل دخول الى جوجل.