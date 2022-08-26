نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات وسعر ايفون 14 برو ماكس الجديد iphone Pro Max المتوقعة في جميع الدول العربية في المقال التالي
سعر ومواصفات إيفون 14 برو ماكس أن يعتبر تليفون إيفون14 برو ماكس من أهم الهواتف الذكية التي يتم التساؤل عنها مع الإعلان عن العديد من التجديدات لهذا الإصدار الجديد باختلاف الإصدارات السابقة، ومن الجدير بالذكر أن أيفون 13 برو ماكس حقق مبيعات عالية من وقت نزوله في الأسواق وسوف نعرض لكم أهم المميزات الذي يوجد في هاتف آيفون 14 برو ماكس.
مواصفات ايفون 14 برو ماكس
قامت شركة أبل باتاحة العديد من التحديثات على هاتف آيفون 14 برو ماكس والتي تتمثل في الآتي:
- تصل أبعاد الهاتف إلى 160.8 *78.1*7.7 ويصل وزنه إلى 240 جرام .
- تم تصميم هذا الهاتف بواجهة زجاجية من مادة زجاج الغوريلا وتم تصميم ظهر الهاتف من مادة الزجاج مع مادة التيتانيوم التي تحيط بالهاتف.
- يعمل هذا الهاتف مع العديد من الأجيال الحديثة وهي الثاني والثالث والرابع والخامس.
- بالإضافة إلى وجود شرحيتين الأولى nano sim والثانية بتقنية esim
- يتاح من خلال هذا الهاتف خدمات الدفع السريع من خلال الفيزا كارد والماستر كارد.
- هذا الهاتف يعمل ضد الماء والأتربة لمدة 30 دقيقة ولمسافة 6 أمتار تحت الماء.
- بالإضافة إلى وجود ميكرفون ثانوي خاص لفصل الضوضاء أثناء أجراء المكالمات الهاتفية.
- تصل اتساع البطارية إلى 5000 مللي أمبير ويتميز بالشحن السريع ليصل قوة 25 وات ليتم الشحن في خلال 40 دقيقة فقط.
سعر ايفون 14 برو ماكس
وبالنسبة إلى سعر الهاتف الذي بحث عنه الكثير من الأشخاص يكون كالتالي:
- حيث أنه من المقترح أن يباع هاتف آيفون 14 برو ماكس داخل الأسواق بالأسعار التالية:
- سعر إصدار 256 جيجا بايت بسعر 1100 دولار أمريكي .
- كما أنه من المعروف أنه سعر ايفون 14 برو ماكس بإصدار 256 جيجا بايت بمبلغ 5150 ريال سعودي.
- كما أنه يكون في في دولة الإمارات يباع الإصدار 265 جيجا بايت بسعر 4720 درهم أماراتي.
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